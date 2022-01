Ein Blick in die Krippe, die derzeit in der Sandhäuser Dreifaltigkeitskirche der katholischen Seelsorgeeinheit aufgebaut ist: Auch hier haben die Heiligen Drei Könige, die das Jesuskind besuchen, unterschiedliche Hautfarben. Foto: Alex

Von Agnieszka Dorn und Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. In den allermeisten Weihnachtskrippen ist es ein klarer Fall: Von den auch als "Weise aus dem Morgenland" bekannten Heiligen Drei Königen namens Caspar, Melchior und Balthasar ist einer dunkelhäutig. Bereits in einer Auslegung der Weihnachtsgeschichte aus dem siebten Jahrhundert heißt es, dass jeder der Drei einen der damals bekannten Erdteile repräsentiere: Europa, Asien und Afrika. So wurde hierzulande lange Zeit nahezu jeder dritte Sternsinger im Gesicht schwarz oder braun angemalt. Doch über diese Frage gehen die Meinungen inzwischen auseinander.

So empfehlen das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) ausdrücklich, auf das Schminken zu verzichten. "Wir wissen, dass die Gleichung von Hautfarbe und Herkunft nicht aufgeht", heißt es in der Begründung: "Wenn ein Mensch schwarz ist, bedeutet das eben nicht automatisch, dass er aus Afrika kommt." Die RNZ hat zwei katholische Pfarrer aus der Region gefragt, wie sie es mit dem Schminken halten.

"Natürlich kann sich jeder Sternsinger, der will, auch schwarz anmalen", sagt der in Indien geborene Pfarrer Arul Lourdu, Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen. Schließlich gehörten Dunkelhäutige zur Gesellschaft: Würde man bewusst auf das Schminken verzichten, wäre das für Lourdu ein Zeichen der Ausgrenzung. Der Pfarrer begründet diese Sichtweise auch mit einem anderen Bild aus der Weihnachtsgeschichte: "Der Ochse und der Esel in der Krippe haben eine Bedeutung: Der Ochse steht für das Volk Israel und der Esel steht für die Heiden." Dies weist dem Pfarrer zufolge darauf hin, "dass Christi Geburt von Anfang an für die ganze Welt gedacht war". Der katholische Glaube sei "weltumfassend", betont Lourdu. Und dies blende man aus, wenn man kategorisch auf das Schminken verzichte.

So sieht es auch Pfarrer Tobias Streit, der seit vergangenem Jahr die Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz leitet. Er will gerade dunkel angemalte Sternsinger als repräsentativ für eine vielfältige Gesellschaft verstanden wissen. "Es gibt bei uns Menschen mit dunkler Hautfarbe und man sollte an sie mitdenken", sagt er. Dies stehe auch für eine "Willkommenskultur", mit Rassismus habe gerade das Schminken eben nichts zu tun. Natürlich müsse nicht jedes Sternsinger-Trio einen "Geschminkten" enthalten, betont der Pfarrer: "Die Entscheidung darüber steht den Gruppen-Verantwortlichen und den Kindern frei."

Viel wichtiger sei es, die Sternsinger insgesamt für dieses Thema zu "sensibilisieren". Übrigens gebe es unter den Sternsingern in seiner Seelsorgeeinheit zwei dunkelhäutige Kinder, erzählt Streit und stellt angesichts der Empfehlung des BDKJ fest: "Dann müssten wir die beiden ja weiß anmalen, das wäre wohl totaler Quatsch." Und eines dürfe man nicht vergessen, ergänzt er: "Als Sternsinger nehmen alle eine andere Rolle an, unabhängig von der Hautfarbe."

In der Bibel ist übrigens nicht von "Königen" die Rede. Im Matthäus-Evangelium wird von Weisen, Magiern oder Astrologen aus dem Osten gesprochen, die aufgrund einer Sternenkonstellation über Jerusalem nach Bethlehem kamen, um den neugeborenen Jesus Christus zu suchen. In einem Stall in Bethlehem fanden sie ihn und schenkten ihn Gold, Weihrauch und Myrrhe. Angegeben werden die Namen Caspar, Melchior und Balthasar erst seit dem sechsten Jahrhundert.