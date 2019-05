Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Das gab es in dieser Form und Deutlichkeit noch nie: Die Frauen der katholischen Kirchengemeinde, die sich der bundesweiten Aktion "Maria 2.0" angeschlossen haben, traten in einen einwöchigen Streik, um ein Zeichen gegen Missbrauch und ungerechte Strukturen in der Katholischen Kirche zu setzen. Vom 11. bis zum 18. Mai werden sie keine Kirche betreten und keinen Dienst in der Kirchengemeinde verrichten. "Wir alle wissen, wie leer dann die Kirche sein wird und wie viel Arbeit unerledigt bleiben wird", verdeutlichten am Sonntag vor der Eppelheimer Christkönigkirche die beiden Aktionsinitiatorinnen Josephine Kraft-Blaich und Helga Hönig. Auch in Dossenheim beteiligten sich Katholikinnen an dem Protest, der auch auf mehr Frauenrechte zielt.

Alle waren eingeladen, dieses deutliche Zeichen zu unterstützen. Gut 50 Frauen und ein paar Männer waren am gestrigen Sonntag in Eppelheim mutig genug. Sie versammelten sich auf dem Vorplatz der Kirche, um parallel zur Sonntagsmesse in der Kirche mit Liedern, Gebeten und Fürbitten ihren eigenen Gottesdienst zu feiern. Sie machten klar: "Wir bleiben draußen! Wir feiern die Gottesdienste vor den Kirchentüren."

Josephine Kraft-Blaich und Helga Hönig erklärten zusammen mit Daniela Seehaus und Ulrike Geisser, warum sie die Initiative "Maria 2.0" der katholischen Frauen aus Münster unterstützen. Diese kamen nach den Skandalen um sexualisierte und spirituelle Gewalt in der Katholischen Kirche zu dem Entschluss, ihrem Protest gegen Missbrauch und ungerechte Strukturen in der Katholischen Kirche Ausdruck zu verleihen.

"Maria" und ihre Mitschwestern schweigen nicht mehr länger: Sie beklagen die vielen Fälle von Missbrauch und Verletzungen jeglicher Art in der römisch-katholischen Kirche, deren Vertuschung und Verdunkelung durch Amtsträger und das Fehlen glaubhafter Entschuldigungen und echter Hilfe für alle, denen Gewalt angetan wurde. "Wir stehen fassungslos, enttäuscht und wütend vor dem Scherbenhaufen unserer Zuneigung und unseres Vertrauens zu unserer Kirche", betonten die Frauen. Sie fordern: Kein Amt mehr für diejenigen, die andere geschändet, Taten geduldet oder vertuscht haben.

Sie wollen die selbstverständliche Überstellung der Täter an weltliche Gerichte und uneingeschränkte Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden erreichen. Außerdem nannten sie es überfällig, dass Frauen Zugang zu allen Ämtern der Kirche bekommen und das Pflichtzölibat aufgehoben wird. Sie möchten nicht mehr länger dulden, dass Kirchenmänner bestimmen, wo Frauen ihre Talente in der Kirche einbringen dürfen. Von Männern werde als Frau in der Kirche nur Maria geduldet, und die stehe auf einem Sockel und schweige.

Die Frauen der Eppelheimer Pfarrei St. Joseph und ihre Unterstützerinnen aus den anderen Pfarrgemeinden sehen sich jetzt zum Handeln aufgefordert. "Wir glauben, dass die Strukturen, die in der Katholischen Kirche den Missbrauch begünstigen, auch jene sind, die Frauen von Amt und Weihe und damit von grundsätzlichen Entscheidungen und Kontrollmöglichkeiten ausschließen."

Die Kirchenmauern beim halbstündigen Protestgottesdienst wurden für die "Fragen der Frauen" auch zur Klagemauer. Die Initiatorinnen in Münster haben zudem einen offenen Brief an Papst Franziskus geschrieben, der unterzeichnet werden konnte. Eine Protestteilnehmerin fand die Streikaktion wichtig: "Ich finde, ein Austritt aus der Kirche ist keine Antwort auf diese Probleme."

In der Christkönigkirche selbst verfolgten rund 100 Männer und auch einige Frauen den Gottesdienst von Pfarrer Johannes Brandt. Weder der Missbrauchsskandal noch die Streikaktion wurden von ihm ignoriert, sondern gezielt angesprochen. Der Streik der Frauen sei keineswegs überflüssig oder blöd, meinte er wörtlich. Brandt verwies aber auch darauf, dass die Aktion für ein geteiltes Echo in der Kirchengemeinde sorge. Er bat die Gemeindemitglieder: "Brechen wir nicht den Stab übereinander." Sein Wunsch war: "Wir sollten alle gemeinsam die Kirche zu neuer Glaubwürdigkeit führen."