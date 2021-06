Von Benjamin Miltner

Bammental. Landesweit ist die Zahl der Straftaten 2020 um gut sechs Prozent gesunken. Das Polizeirevier Neckargemünd ist eine Ausnahme mit einer Steigerung um gut 15 Prozent von 1574 auf 1816 Fälle. "Bammental ist dabei die einzige Gemeinde, die statistisch relativ auffällig war", hatte Kriminalhauptkommissar Gerhardt Mackert im Gemeinderat keine frohe Botschaft. Der Leiter des Polizeireviers war zur Vorstellung der Kriminalstatistik 2020 in die Schulmensa gekommen.

Die Kriminalstatistik im Überblick: Die erfassten Straftaten haben sich in 2020 im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt von 199 (2019) auf 386. Entsprechend ist auch die sogenannte Kriminalitätsbelastung bei hochgerechnet 5880 statt zuvor 3033 Straftaten pro 100.000 Einwohner angestiegen. Positiv: Noch stärker gestiegen ist die Zahl der aufgeklärten Straftaten von 116 auf 243 und die Aufklärungsquote von 58,3 auf 63 Prozent, was nicht nur Mackert als "sehr erfreulichen Aspekt" wertete.

Die Verteilung auf einzelne Bereiche: Der Anstieg macht sich in allen Kategorien bemerkbar: Rohheitsdelikte stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 19 auf 32 Fälle, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von zwei auf sieben Fälle. Hier ging es laut Mackert vor allen Dingen um "Beziehungskisten" mit Tätern unter 21 Jahren, wovon "ein Fall wirklich beunruhigend" war. Die Aufklärungsquote liegt aber bei über 80 Prozent, ganz im Gegensatz zu Sachbeschädigungen, die vergangenes Jahr 52 statt zuvor 36 Mal vorkamen. "Hier laufen die Bemühungen häufig ins Leere, gerade bei Schäden an Fahrzeugen", so der Revierleiter. Ebenfalls deutlich höhere Fallzahlen gibt es bei den Diebstählen (+77), Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz (+34) und Vermögens- sowie Fälschungsdelikten (+29). "Hier ist Internetkriminalität das vorherrschende Thema", so Mackert.

Die Gründe für die Verdoppelung: Neben dem allgemein steigenden Trend durch Schockanrufe wie dem Enkeltrick war Bammental Zentrum einer Straftatenserie, die sich im Juli in der Region rund um Heidelberg abgespielt hat. Ein 17- und 19-Jähriger hatten etwa reihenweise Autos aufgebrochen und weitere Diebstähle begangen. "Die beiden haben innerhalb dreier Tage rund 200 Straftaten hingelegt, davon über 70 in Bammental", berichtet Mackert. Das Duo wurde ebenso zu erheblichen Haftstrafen verurteilt wie der führende Kopf eines Drogenschwerpunkts, der sich über Monate in Reilsheim rund um den Rewe-Kreisel befand. Ebenfalls in diesem Umkreis fanden viele Beziehungstaten und weitere Körperverletzungsdelikte statt. "Die Jugendlichen haben ihre Konflikte meist körperlich ausgetragen, die Polizei wurde dabei oft erst spät hinzugezogen", kritisierte der Kriminalhauptkommissar.

Der besondere Einzelfall: "Ein jugendlicher Intensivtäter fühlt sich sehr wohl in Bammental", berichtete Mackert. Der 16-Jährige sei bereits Alkoholiker, durch keine Erziehungsmittel in den Griff zu bekommen und nehme auch keine sonstigen Hilfsmittel an. Ein Auszug seiner Straftaten in Bammental: ein gestohlenes Handy in der TV-Halle, ein "Spaziergang" durch das ehemalige Möbelparadies, ein Schuleinbruch durchs offene Fenster samt Computerdiebstahl. "Alles, was er klauen kann, klaut er", so Mackert. Meist sei er dabei mit zwei weiteren Jugendlichen unterwegs und werde sofort aggressiv, wenn er bei seinen Taten gestört wird – aktuell sitze er in Haft.

Die Schwerpunkte: Egal ob Drogen- oder Rohheitsdelikte sowie Sachbeschädigung: "Ein Großteil der Taten findet in 300 Metern Umkreis des Rewe-Kreisels statt", wie Mackert betont. Am Reilsheimer Bahnhof sowie im Gelände rund um die Schulen halten sich ebenfalls viele Jugendliche auf, werden aber von der Polizei nicht als Kriminalitätsschwerpunkt gesehen, wie er auf Nachfrage von Cordula Dörfer (CDU/BV) ausführte. "Wir zeigen in Bammental sehr deutlich Präsenz", versuchte Mackert Rainer Stetzelbergers (CDU/BV) Zweifel zu beseitigen.

Die Möglichkeiten der Prävention: Ein Großteil der 15- bis 21-Jährigen sei durchaus für Präventionsangebote zugänglich, auch bereits durch Rohheitsdelikte auffällige Jugendliche, wie Mackert auf Nachfrage von Anette Rehfuss (Grüne) antwortete. Die Polizei bietet dazu mehrere Programme an, wenngleich der Revierleiter betont: "Ich bin ein Freund niederschwelliger Angebote. Wenn die Polizei kommt, dann geht bei vielen Heranwachsenden gleich der Rollladen runter." Man müsse aber auch die Grenzen erkennen: Der weiter oben genannte 16-Jährige sei etwa mit solchen Mitteln nicht erreichbar. Die meisten späteren Intensivtäter würden mit kleineren Straftaten beginnen wie Ruhestörung oder weggeworfenen Zigaretten. Hier müsste man früh und konkret im Einzelfall Zugang finden, dies sei erfolgversprechender als "Präventionsmaßnahmen mit der Gießkanne", wie Mackert auf Albrecht Schüttes (CDU/BV) Frage entgegnete.

Die Verkehrsunfalllage: Nahezu unverändert und unspektakulär präsentieren sich die Unfallzahlen. Die 17 Verletzten – davon sieben schwer – bei 152 Unfällen weichen kaum von den Vorjahren ab. Angesichts des durch die Pandemie verstärkten Homeoffices seien erheblich weniger Fahrzeuge unterwegs gewesen. "Weil aber schneller und aggressiver gefahren wird, stagniert die Unfallzahl", meinte Mackert auf Nachfrage von Clemens Deibert (UWB).

Die Entwicklung im laufenden Jahr: "Geht die Entwicklung der Kriminalitätsstatistik in 2021 so weiter?", wollte Dirk Nebelung (UWB) wissen. Fassbar werde dies erst mit den Zahlen zur Mitte des Jahres, meinte Mackert. "Aber die Vierteljahresstatistik zeigt für Bammental nach unten", gab er Hoffnungen auf wieder weniger Straftaten.