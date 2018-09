Leimen. (aham) Die Kollegen ansprechen und zack zum Anmeldeformular ins Büro führen. Manchmal hat er es auch mit einem Kompliment versucht: "Du bist doch sportlich..." Mit solch kreativen Methoden hat es Michael Sauerzapf geschafft, 41 seiner fast 300 Kollegen zum Mitmachen zu motivieren. Und so stellte die Leimener Verwaltung mit den "Amtsstramplern" das größte Stadtradeln-Team in der Region rund um Heidelberg.

Eine Bestechung war nicht notwendig, betont der stellvertretende Leiter des Bauamtes. Weder ein Bonbon, noch einen frühen Feierabend habe er den Teilnahmewilligen versprochen. Sauerzapf: "Die Belohnung war für jeden einzelnen, wieder aktiv zu sein." Vor den Wochenenden habe er Fotos von schönen Radtouren geschickt, um die Kollegen weiter zu motivieren. "Viele haben erzählt, dass sie dann unterwegs waren", berichtet Sauerzapf.

Ohnehin seien die Rückmeldungen die schönste Belohnung für sein Engagement gewesen: "Zwei Kollegen haben mich unabhängig voneinander angesprochen und gesagt, dass sie jetzt wieder radfahren", sagt Sauerzapf freudestrahlend.

In der 41-köpfigen Gruppe habe es durchaus auch einzelne Radfahrer gegeben, die hervorgestochen seien, so Sauerzapf. Namen will er aber keine nennen, nur so viel: Ein Kollege von den Technischen Betrieben war "sehr sehr aktiv" und eine Frau war auch ganz vorne mit dabei. Doch das Wichtigste sei, dass viele mitgemacht hätten. "Es ging nicht darum, Tausende von Kilometern zu sammeln", meint der 53-Jährige.

Sauerzapf selbst ist begeisterter Radfahrer: Jeden Tag legt er den Weg von seinem Zuhause in Heidelberg ins Leimener Rathaus mit dem Rennrad zurück. Daher freut er sich, dass endlich der neue Radweg zwischen den beiden Städten umgesetzt wird.

Dass die Große Kreisstadt nächstes Jahr wieder an der bundesweiten Aktion teilnimmt, steht für Sauerzapf schon fest. Und dann hat er sich noch mehr vorgenommen: "Dann will ich Touren planen, dass wir abends noch zusammen fahren."