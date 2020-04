Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen. Mitte März wurde landesweit in den Vereinen der Sportbetrieb eingestellt – auch beim Turnverein Germania St. Ilgen. Seitdem leidet nicht nur der Spitzensport unter der Corona-Ausnahmesituation und den damit verbundenen Verboten, sondern auch in ganz erheblichem Maße die vielen Aktiven im Breitensport. Beim Turnverein hat dessen Vorsitzende Britta Kettenmann schnell gehandelt. "Ein Sportverein lebt vom Miteinander, vom sozialen Austausch, den Kontakten und festen Zeiten. Das ist sehr wichtig, gerade für die ältere Generation, aber auch für kranke Menschen", weiß sie.

Um ihren Kursteilnehmern nahe zu sein, hat sie zu Hause kurzerhand ihr Bügelzimmer ausgeräumt, zwei Trainingsmatten ausgerollt und zusammen mit ihrer 16-jährigen Tochter Paula zwei Videos mit Übungen aufgenommen. "Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen", erklärt die 50-Jährige gegenüber der RNZ. "Damit die Pause, bis wir uns alle nach Corona wiedersehen, nicht zu lang wird, versuchen wir alle, so gut wie möglich in Bewegung zu bleiben. Nach Corona möchten wir uns alle wieder von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen", wünscht sie sich.

Die lizenzierte Übungsleiterin hat ein Video für den Rehasport und eins für alle anderen Kurse aufgenommen. Die Übungsanleitungen wurden dann von ihr an die mehr als 130 Kursteilnehmer ihrer zehn Gruppen über den Handy-Nachrichtendienst Whatsapp geschickt. "Sie waren alle so dankbar. Es kamen nur positive Rückmeldungen", freut sie sich. Die Kommentare ihrer Kurssportler reichten von "Prima Idee! Schön, dass du an uns denkst" und "Werde die Übungen heute Nachmittag gleich mal probieren" über "Danke, das ist total lieb von dir, der gemeinsame Sport fehlt jetzt schon!" bis hin zu "Danke, dass du uns auf Trab hältst!"

Für die Seniorensport- und Rücken-Fitness-Gruppen geht das Heimtraining mit fünfminütigen Aufwärmübungen los, dann folgt ein ausgewogenes Übungsprogramm, das vor allem Bauch- und Rückenmuskulatur stärken und mit Dehnübungen den Körper beweglich halten soll. "Wünschenswert wäre es,", so erklärt Kettenmann gegenüber der RNZ, "wenn man jeden Tag zu Hause trainiert, da die Videos nicht zu lang sind." Mit einem "Viel Spaß beim Ausprobieren und bleibt gesund", verabschiedet sich Britta Kettenmann am Ende des knapp 20-minütigen Videos von ihren Kursteilnehmern.

Um die hochaltrigen Mitglieder, die nicht Whatsapp haben und daher die Videos nicht zugeschickt bekommen können, kümmert sich die Vorsitzende auf eine andere Weise, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben. "Ich rufe sie einmal in der Woche an und erzähle mit ihnen. Ich biete ihnen auch an, Einkäufe oder sonstige Erledigungen für sie zu übernehmen."

Kettenmann, die in Eppelheim bei ADM beschäftigt ist, ist seit 13 Jahren Vorsitzende des TV Germania. Neben der Vorstandsarbeit gibt die 50-Jährige jede Woche verschiedene Übungsstunden, wie Pilateskurse für Anfänger und Fortgeschrittene, Rehasport in der Krebsnachsorge, Smovey-Walking, Seniorensport, Rückenschule und Rücken-Aktivkurse. Auch das Mädchenturnen für die Sechs- bis Zehnjährigen wird von ihr geleitet.

Als staatlich geprüfte Übungsleiterin ist sie im Verein für die Angebote "Sport in der Prävention" und "Sport in der Rehabilitation" verantwortlich. Darüber hinaus ist sie ausgebildete Beckenboden-, Entspannungs- und Rückentrainerin, Pilates-Kursleiterin, Smovey-Coach und Gesundheitstrainerin für die Bereiche Herz und Kreislauf sowie Haltung und Bewegung.

Der TV Germania bietet seinen mehr als 1000 Mitgliedern in der Woche 52 Sport-, Bewegungs-, Trainings- und Kursangebote an – vom Babyturnen bis hin zum Seniorensport. Vom Ausfall der Sportangebote sind alle Aktiven betroffen, also rund 700 Vereinsmitglieder im Alter zwischen acht Monaten und 90 Jahren. Vorgesehen ist, dass Videos und auch weitere Bewegungstipps auf die Homepage des Vereins gestellt werden, damit alle Interessierten Zugriff darauf haben. Die Übungsleiter der Leichtathletik-Jugend haben an ihre Schützlinge beispielsweise Trainingspläne verschickt, sodass jeder für sich ein bisschen trainieren kann.