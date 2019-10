Leimen/St.Ilgen. (pol/mün) Am Dienstagabend kam es gegen 20 Uhr zu einem schweren Unfall in Leimen. Beim Waldstadion in St. Ilgen stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen.

Derzeit ist die Straße für die Bergung gesperrt, wie die Polizei auf Nachfrage erklärte.

Weitere Informationen folgen.