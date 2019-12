So wie die Schilder ist auch die Sport- und Kulturhalle in die Jahre gekommen. Foto: Alex

Mauer. (tri) Es ist beschlossene Sache: Die Sport- und Kulturhalle wird saniert. Somit bleibt auch das Hallenbad erhalten. Einen Neubau ohne Schwimmbad wird es nicht geben. Ab dem Sommer des Jahres 2021 sollen die Bauarbeiten nach fast zehnjähriger Planungszeit beginnen und etwa zwölf bis 15 Monate dauern. Die Sanierungskosten werden schätzungsweise bei rund 4,7 Millionen Euro liegen, hierbei beläuft sich allein der Kostenanteil für eine feste Bühne auf der Westseite auf etwa 730.000 Euro.

„Ich denke, heute ist ein wichtiger Termin, um die Weichen zu stellen“ – mit diesen Worten ließ Bürgermeister John Ehret in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats über die Generalsanierung abstimmen. Mit „Ja“ votierten elf Bürgervertreter, die Grünen und René Leue (UfM) stimmten dagegen.

Bereits im Jahr 2011 hatte sich das Architekturbüro Knecht aus Ludwigsburg mit seinen Entwürfen beim von dem damaligen Bürgermeister Jörg Albrecht ausgelobten Wettbewerb durchgesetzt. Danach folgte zunächst eine „Ruhepause“ und im Jahr 2013 eine erste Kostenschätzung über 4,45 Millionen Euro. Im vergangenen Februar beauftragte der Gemeinderat das Architekturbüro Knecht mit den Planungen und der Bauleitung.

Geschäftsführer Jochen Wilfert präsentierte nun in der Sitzung des Gemeinderats die Pläne in mehreren Varianten. Dass sich die Kosten von der ersten Schätzung bis heute erhöhen, war dem Bauausschuss und den Fraktionen durchaus bewusst. „Heute liegen uns die Kosten bei einer realistischen Einschätzung auf dem Tisch, entsprechende Fördertöpfe werden wir natürlich anzapfen“, sagte Ehret, der betonte: „Wir wollen das Hallenbad erhalten, aber wir wissen auch, dass wir in Zukunft hier sanieren müssen – diese Kosten sind in der Schätzung noch nicht enthalten.“

Jochen Wilfert erklärte: „Klar ist, dass der Zustand der Halle seit Planungsbeginn in einigen Punkten schlechter geworden ist und wir intensiver sanieren müssen.“ Mit dem Bühnenanbau sei man dem Wunsch der Gemeinde nachgekommen und schaffe unter der Bühne zudem notwendige Umkleide- und Geräteraumraumkapazitäten. Das Dach müsse ausgetauscht werden, die alte Dachkonstruktion könne indes erhalten bleiben. Mit der Modernisierung, so Wilfert, erreiche man eine weitere Lebensdauer von mindestens 30 Jahren und einen Neubaustandard. „Sie werden Ihre Sport- und Kulturhalle nicht wiedererkennen, sie wird nach dem Umbau ganz anders aussehen“, versprach der Architekt.