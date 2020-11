Neckargemünd-Waldhilsbach. (agdo) Kurz nach 7 Uhr morgens – in der Dunkelheit – ging es los. Und als Frederik Böna fix und fertig 24 Stunden später aufhörte, in die Pedale zu treten, war es wieder dunkel. 309 Kilometer fuhr der begeisterte Hobby-Radrennfahrer für einen guten Zweck: zugunsten der Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos. Insgesamt 62 Mal fuhr er mit seinem Rennrad die Strecke von Waldhilsbach auf den Heidelberger Königstuhl und wieder zurück. Und das ohne zu schlafen – aber mit vielen Pausen, wie er hinterher der RNZ erzählte.

Abgestimmt hatte Frederik Böna seine Aktion mit der Uno-Flüchtlingshilfe mit Sitz in Bonn. An die Organisation der Vereinten Nationen konnten die Unterstützer des 29-Jährigen Spenden überweisen: entweder einen Cent pro Höhenmeter, einen oder fünf Euro pro Auffahrt oder auch einen beliebigen Betrag. Insgesamt kamen so 4384 Euro zusammen – übrigens auch von Spendern aus Österreich.

Doch zurück an jenen frühen Morgen, an dem der Bammentaler nach Abschluss seiner 24-Stunden-Aktion erschöpft von seinem Rad stieg. "Das war schon sehr grenzwertig", erzählte er, der bei der Stadt Sinsheim als Integrationsbeauftragter tätig ist. Besonders die Nachtfahrten hätten ihm mehr zugesetzt als gedacht, denn bei den Abfahrten in Richtung Waldhilsbach sei ihm jedes Mal eisiger Wind entgegengeschlagen. Trotz professioneller Kleidung sei die Kälte extrem gewesen: Die Temperatur in der Nacht hatte bei etwa zwei Grad Celsius gelegen.

Mensch und Tier leisteten ihm immer wieder Gesellschaft

Im Laufe des Tages stießen immer wieder Radrennfahrer dazu, die von der Aktion mitbekommen hatten und eine Zeit lang mitfuhren. In Gesellschaft sei die Zeit wie im Flug vergangen, berichtete Böna. Nachts war er dann wieder alleine unterwegs. Freilich nicht ganz alleine: Er hatte nämlich immer wieder tierische "Gesellschaft". Mal war es Eule, dann ein Fuchs und ein Marder und in weiter Entfernung ließen sich auch einige Wildschweine blicken.

Nicht optimal waren die Wetterverhältnisse. Nach einem Platzregen sah er sich gezwungen, sich umzuziehen. Als schwierig stellte sich auch die Strecke heraus, die teilweise mit Laub bedeckt war: Das bedeutete in Kombination mit Nässe wiederum Rutschgefahr. Im Durchschnitt fuhr Böna mit einen Tempo von 20,5 Kilometern pro Stunde, die Strecke abwärts vom Königstuhl bis nach Waldhilsbach ging es mit bis zu 75 Kilometern pro Stunde den Berg herunter. Insgesamt waren es 10.200 Höhenmeter, die er an diesem Tag bewältigte.

Er sei in seinem Leben schon viele und lange Strecken mit dem Rad gefahren, auch bis in die Nacht hinein. Aber so anstrengend wie diesmal sei es noch nie gewesen, sagte Böna.

Die Idee zur 24-Stunden-Fahrt war ihm übrigens spontan gekommen. Er sei fassungslos über die Situation im Flüchtlingslager Moria gewesen – und auch darüber, wie Europa solche Verhältnisse habe zulassen können, erzählte Böna. Im Hinblick auf den nahenden Winter sei dann für ihn klar gewesen, dass etwas für die Flüchtlinge dort geschehen muss.