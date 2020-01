Fertig zur Abholung: Thorsten Meister hält am „Apphol-Terminal“ in Spechbach zwei Lieferungen bereit, die mit „Emmas App“ per Handy bestellt wurden. Foto: Alex

Von Lukas Werthenbach

Spechbach. Müsli aus Meckesheim, Wurst aus Spechbach und Nudeln aus Epfenbach: So kann schon jetzt ein Einkaufskorb voller regionaler Produkte aussehen, der von zu Hause aus bestellt wird – und der künftig direkt vor die Haustür geliefert werden könnte. Ermöglichen soll dies ein "digitaler Marktplatz". Basis dieses bundesweit wohl einzigartigen Projekts der Gemeinden Spechbach und Schönbrunn ist die Handy-Anwendung "Emmas App".

Als wichtige Anlaufstelle in Spechbach dient die Metzgerei Meister. Dort steht eins von bisher zwei "Apphol-Terminals": Hier können sich Kunden auch ohne Smartphone an der Auswahl von aktuell 16 Produktanbietern in der Region bedienen – und ihre Bestellung meist schon am nächsten Tag abholen. Das Angebot soll insbesondere auch ältere, in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen ansprechen. Die Testphase läuft noch über ein Jahr.

Hintergrund > Emmas App soll dem Problem der immer schlechteren Nahversorgung auf dem Land begegnen und Einzelhändlern zur Digitalisierung ihres Angebots verhelfen. Entwickelt hat die Anwendung die Firma "Ciconia Software": Sie wurde aus einer Projektgruppe der Universität Mannheim heraus gegründet. Die erste Testphase mit den Modellkommunen Spechbach und Schönbrunn startete im Januar 2019, seit September ist die App zugänglich für jeden, der ein Smartphone hat. Bereits im November 2018 gewannen die beiden Modellkommunen mit dem Projekt den landesweiten Ideenwettbewerb "Lokaler Online-Marktplatz" des baden-württembergischen Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Laut Danyel Atalay von der Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises sind aktuell neben den 16 freigeschalteten Produktanbietern 14 weitere aus der Region für die App registriert. Sie sollen dem Angebot bald hinzugefügt werden. 300 Nutzer seien angemeldet, davon hätten geschätzt 20 Prozent häufiger als einmal etwas bestellt. Insgesamt wurden in den vergangenen zehn Monaten rund 500 Bestellungen aufgegeben. luw

"Sensationell", schwärmt Metzgerei-Juniorchef Thorsten Meister. "Die Kunden bekommen ihre Ware aus den Läden hierhin geliefert, genau so wie sie dort in der Theke liegt." Pro Woche gebe es bei ihm zwischen 15 und 20 Abholungen. Das Alter der bisherigen Kunden schätzt Meister auf 40 bis 70 Jahre.

Das von Rhein-Neckar-Kreis, Land und Bund geförderte Projekt befindet sich noch in einer Testphase. Bis April 2021 soll es sich von selbst tragen. Doch bis dahin gilt es noch einige Hürden zu überwinden. "Viele ältere Kunden wollen kein Smartphone und geben ihre Bestellung wie früher auf einem Zettel bei mir ab", berichtet Meister. Er gibt die Bestellung dann in seiner Metzgerei am "Apphol-Terminal" ein, das aussieht wie ein riesiges Handy. Hier ist Emmas App permanent geöffnet – eigentlich, damit die Kunden diese selbst nutzen. "Dass wir die Bestellungen per Zettel annehmen, ist ein zusätzlicher Service von uns", sagt Meister über die freiwillige Mehrarbeit. Er will dabei helfen, das Projekt voranzutreiben.

Eine weiteres Problem ist die Bezahlung: Aktuell ist diese nur per Kreditkarte und Bankeinzug möglich. Meister stellt seine eigene Kreditkarte zur Verfügung, damit die Kunden ihre digitale Bestellung in bar bei ihm bezahlen können. "In der Anfangszeit mache ich das mit", erklärt er. "Es gibt aber auch ältere Kunden, die schon gelernt haben und inzwischen selbst zurechtkommen", zeigt er sich optimistisch, dass das Angebot irgendwann "von allein läuft".

Im Moment muss man seine Bestellung also noch in der Spechbacher Metzgerei oder im Schönbrunner Rathaus abholen. Oder aber man kennt jemanden, der ohnehin dort vorbeikommt. "Die Liefer-Logistik ist noch die Achillesferse", weiß auch Danyel Atalay von der Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises. Aktuell fährt ein von Schönbrunn und Spechbach eigens für das Projekt angestellter "Kümmerer" gemeinsam mit einigen Freiwilligen von montags bis freitags alle Produktanbieter an. So gelangen die Bestellungen an die "Apphol-Terminals".

Geplant ist, dass sogenannte "Sowieso-Fahrten" von Menschen aus der Region genutzt werden, um diese Aufgabe zu übernehmen. Laut Atalay sind die Entwickler von Emmas App bereits dabei, diese Hürde mit Hilfe der Digitalisierung zu überwinden. Demnach sei etwa ein System denkbar, das geplante Fahrten zu den Produktanbietern schon im Vorfeld für jeden Kunden anzeigt. Wichtig sei dabei stets, das Angebot "so niederschwellig wie möglich" zu gestalten, betont Atalay. Insgesamt sei er mit dem bisher Erreichten zufrieden und lobt insbesondere die Zusammenarbeit mit "Ciconia Software" sowie allen anderen Beteiligten.

Damit die Bestellungen in Zukunft direkt vor die Haustür geliefert werden können, sollen in diesem Jahr sogenannte "Home-Boxen" getestet werden: "Das sind quasi Paketstationen für Lebensmittel", erklärt Atalay. Außerdem soll nun in Werbung investiert werden, begleitend dazu werde derzeit ein "Schulungskonzept" entwickelt. Das soll insbesondere älteren Menschen den Umgang mit Emmas App erleichtern.