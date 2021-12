Von Christiane Barth

Spechbach. "Wir wollen einen zuverlässigen Partner finden", sagte Bürgermeister Werner Braun. Wenn sich in Zukunft möglicherweise Windkraftanlagen auf dem Areal des "Dreimärkers" drehen werden, will Spechbach ein Wörtchen mitreden. Die Modalitäten, wie künftig bei der Verpachtung auf dem Areal des "Dreimärkers" vorgegangen werden soll, sind – in Kooperation mit der Gemeinde Epfenbach – in einem Kriterienkatalog zusammengefasst worden. Der Gemeinderat segnete nun, nachdem das Epfenbacher Gremium zuvor schon einen Haken unter das Werk gemacht hatte, diesen Kriterienkatalog für die Verpachtung von Waldflächen im Vorranggebietes "Dreimärker" im Teilregionalplan Windenergie ab. Das Areal liegt sowohl auf Spechbacher als auch auf Epfenbacher Gemarkung.

Dabei betonte der Bürgermeister: "Wir haben uns mit dem Thema Windenergie auf der Gemarkung Dreimärker gemeinsam mit dem Epfenbacher Gemeinderat ausgiebig befasst, sind stets gemeinsam vorgegangen". Bereits bei der vorangegangen Gemeinderatssitzung habe man die Marschrichtung festgelegt, gemeindeeigene Flächen für die Nutzung von Windenergie zu verpachten. "Dann haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie wir einen Pächter finden, mit dem wir die nächsten 30 Jahre zusammenleben wollen", erläuterte Braun.

"Wir haben eine gewisse Vorauswahl getroffen", teilte er dem Gremium nun mit. Ausscheiden lassen habe man dabei Unternehmen, die projektieren, bauen und dann an einen Investor verkaufen. "Das wollten wir absolut nicht", betonte Braun. Vielmehr wolle man auf Sicherheit und Zuverlässigkeit setzen.

Den Weg dahin soll nun dieser Kriterienkatalog ebnen. In der vorangegangenen Klausurtagung sei dieser vorberaten worden. Die Hauptamtsleiter Marc-André Waxmann aus Spechbach und Florian Rutsch aus Epfenbach hätten das Werk gemeinsam erarbeitet. "Wir sind grundsätzlich bereit, Flächen für die Gewinnung von Windenergie zu verpachten und haben uns überlegt, wie wir die möglichen Angebote vergleichen können, die die Gemeinde dafür erhält", führte Waxmann nun aus. Daraus sei die Idee entstanden, diesen Kriterienkatalog zu erstellen. Wunsch beider Kommunen sei es gewesen, dieses Eckpunktepapier für Pachtinteressenten im eigenen Hause zu erstellen, also nicht extern zu vergeben.

Ben Olbert (CDU) regte an, zusätzlich einen Passus aufzunehmen, mit dem die Emissionswerte der künftigen Anlagen abgefragt werden sollen. Die Offenlegung der Werte sei Sache des Genehmigungsverfahrens nach dem Bundesemissionsschutzgesetz, entgegnete Braun. Es gehe weit über kommunale Befugnisse hinaus, daher seien die Emissionswerte nicht in den Auswahlkatalog integriert worden. Annette Lumpp und Elvira Stein (beide FWV) schlugen außerdem vor, das Anlagenmodell abzufragen. "Da gibt es ja auch große Unterschiede", gab Stein zu bedenken. "Es wäre für uns interessant zu wissen, welche Art von Anlage gebaut wird. Denn die neusten Anlagen sorgen für viel mehr Energieentwicklung." Lumpp sprach von einem "Quantensprung" innerhalb der vergangenen fünf Jahre. Braun hakte ein und sagte: "Wer ein Pachtangebot abgibt, kann nur mit einer leistungsfähigen Anlage kalkulieren".

Der Kriterienkatalog erhielt einstimmig grünes Licht. Das Fazit des Rathauschef: "Wir können wohl relativ bald auf Rückmeldung hoffen und uns im Frühjahr für einen möglichen Pächter entscheiden."