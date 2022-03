Angesichts der großen Zahl an „erforderlichen Zukunftsinvestitionen“ sieht man sich im Spechbacher Rathaus gezwungen, über höhere Gebühren und Steuern nachzudenken. Foto: Alex

Von Marika Gutschik-Schilling

Spechbach. In diesem Jahr hat Kämmerin Lisa-Marie Roller mit der Aufstellung des Haushalts 2022 so etwas wie ihr Meisterstück abgeliefert. Denn das Neue Kommunale Haushaltsrecht und der Weggang des langjährigen Kämmerers Markus Zappe sorgten für neue Herausforderungen. "Der Haushalt 2022 wird der erste Haushalt sein, den sie in ihrer Funktion als neue Kämmerin und ohne Zuarbeit ihres Vorgängers erstellt hat", stellte Bürgermeister Werner Braun seiner Haushaltsrede voran.

Bürgermeister Werner Braun. Foto: Alex

Nicht nur das äußere Erscheinungsbild habe sich geändert, so Braun; auch im Inneren bilde sich ein Planwerk ab, das "in einem engagierten Team aus Verwaltung und Gemeinderat entstanden ist und den Weg Spechbachs in die Zukunft aufzeigt". Denn der Entwurf des Haushaltsplanes, der bei der Oktobersitzung eingebracht worden war, bildete die Grundlage für eine intensive Vorberatung mit dem Finanz- und Verwaltungsausschuss sowie im Rahmen der Klausurtagung.

"Schnell wurde uns allen klar, dass das Hauptaugenmerk sich stärker als bisher auf die künftigen Investitionen der kommenden Jahre richtet", fasste Braun zusammen. Explizit nannte er als Routenpunkte das Gemeindeentwicklungskonzept, Unterhaltungs- und Erhaltungsarbeiten an Gebäuden und Infrastruktur, Investitionen im Bereich der Kindertagesbetreuung und der Unterbringung des Bauhofes. Diese würden, so der Bürgermeister, stets auch den Blick auf die Einnahmenseite lenken.

Er verriet, dass die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die Zuweisungen abhängig von der Einwohnerzahl und die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer fast die Hälfte der gemeindlichen Gesamteinnahmen darstellen. Im Hinblick auf die kommenden Jahre wünschte sich Braun daher, dass diese Einnahmen stabil bleiben und die Einwohnerzahl stetig in einem für die dörfliche Gemeinschaft erträglichen Rahmen steige. "Aus diesem Grund ist die kommende Umlegung und die Erstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet ,Gassenjockel’ für uns unumgänglich – zusätzlich zu Investitionen in Infrastruktur wie etwa den Kindergarten, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses und die Wasserversorgung."

"Bei der großen Zahl an erforderlichen Zukunftsinvestitionen werden wir trotz allem nicht darum herumkommen, Ausgaben genauestens zu beleuchten und uns Gedanken über eine maßvolle, für den Bürger erträgliche Anpassung von Gebühren und Grundsteuern zu machen", sprach Braun eine vermutlich nicht von jedem Bürger gern gehörte Meinung aus. Im Gegensatz zu einem leichten Anstieg bei der Grundsteuer gingen die Gewerbesteuereinnahmen in den vergangenen Jahren zurück. Die Pandemie ist laut Braun eine Ursache. Jedoch sollen "konstante Gewerbesteuereinnahmen durch die geplante Erschließung des Gewerbegebietes Boxberg dem Rückgang Rechnung tragen".

Ob, wann und wie sich Gewerbesteuer-Einnahmen aus den geplanten Windenergieanlagen generieren lassen, sei noch nicht absehbar. Weitaus klarer liege der Blick auf mögliche Pachteinnahmen für die Flächen, auf denen die Windkraftanlagen errichtet werden sollen, sagte Braun am Ende seiner Rede. Voraussetzung hierfür sei die Realisierung und Genehmigungsfähigkeit der Anlagen. Diese Einnahmen seien aber nicht im Haushaltsplan 2022 oder in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.