Nußloch. Während am Samstag der Sommer temperatur- und wettermäßig endlich einmal das ablieferte, was man gemeinhin von ihm erwartet, kamen zwölf RNZ-Leser bei der Sommertour auf der Kartbahn des MSC Nußloch (siehe Hintergrund rechts) gehörig ins Schwitzen. Bereits vor der Einführung durch Sven Förderer hatten die Leser die letzten Runden eines zuvor stattfindenden Rennens einer anderen Gruppe verfolgen können und einer der Sommertouristen stellte fest: "Das ist schon der richtige Geruch hier."

Nachdem alle mit Sturmhauben und Helmen ausgestattet waren, dauerte es nicht lange, bis die RNZ-Leser zwischen 18 und 67 Jahren selbst zu Piloten im Cockpit wurden. Vom Gefühl her war es, wie die Fahrer schnell merkten, eine Mischung irgendwo zwischen Formel 1 und dem Videospiel "Mario Kart". Wobei in der Trainingsphase optisch noch manches eher an Letzteres erinnerte ...

Mehrere Male musste Sven Förderer, der gemeinsam mit seiner MSC-Kollegin Melanie Menges das Geschehen auf der Strecke beaufsichtigte, die gelbe Flagge schwenken. Das hieß: Gefahrenquelle auf der Piste, runter vom Gas, nicht überholen und bereithalten zum Ausweichen. Ausgelöst wurden diese Gelbphasen von etwas übermotivierten Sommertouristen, die zu Beginn einige Male Bekanntschaft mit dem Grünstreifen machten.

Dass aber nicht alle das erste Mal in einem Rennkart saßen, zeigte sich spätestens beim darauffolgenden Qualifying, sprich der Zeitmessung, mit der die Startaufstellung für das Rennen ermittelt wurde. Beschleunigen, vor der Kurve runter vom Gas, wieder beschleunigen, ein Überholmanöver einleiten: Am besten beherrschte dieses Spiel der 22-jährige Niels Kunzmann, der somit auf dem vordersten Startplatz, also in der Pole Position, ins Rennen der RNZ-Leser um den Großen Preis von Nußloch ging.

Das erste Kart war zu diesem Zeitpunkt schon ein Fall für den Abschleppwagen. Nach einem plötzlichen Bruch der Lenkachse, der laut Sven Förderer wohl auf einen früheren Unfall zurückzuführen war, kam das glücklicherweise zur Verfügung stehende Ersatz-Kart zum Einsatz.

Der Motor-Sport-Club (MSC) Nußloch wurde im Jahr 1965 gegründet. 1983 erfolgte der Beitritt zum Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC). Der Spatenstich für das Clubgelände mit Kartbahn samt integriertem Verkehrsübungsplatz und Vereinsheim wurde am 13. Juli 2001 vollzogen. Die Anlage ist weitestgehend in Eigenarbeit von den Clubmitgliedern erbaut worden. Kartfahrer haben pro Runde eine Strecke von rund 600 Metern bei einer Fahrbahnbreite von sechs Metern zu bewältigen. Der Kurs hält 16 Kurven parat, inklusive Ampelschaltung, Zeitmessung und Flutlichtanlage. Die Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge, die beim MSC Nußloch etwa 70 Kilometer pro Stunde beträgt, lässt sich am besten auf der rund 100 Meter langen "Speed-Geraden" erreichen. Die Karts können sowohl für professionelle Rennveranstaltungen als auch von Firmen, Schulklassen oder für private Feiern aller Art von Erwachsenen und Jugendlichen ab 14 Jahren gebucht werden. Für unter 14-Jährige gibt es Kinderkarts.

Es folgte eine kurze Trinkpause, die bei dem perfekten Sommertour-Wetter dringend nötig war, dann startete das 20-minütige Rennen. Wer nach dieser Zeit vorne lag, durfte sich quasi als doppelter Gewinner der Sommertour feiern lassen. Doch ehe es so weit war, galt es Nerven zu bewahren und vor allem jederzeit die Konzentration hochzuhalten. Was passiert, wenn der Fuß in der Kurve einmal etwas zu lange auf dem Gas bleibt, zeigte sich etwa nach der Hälfte des Rennens, als einer der Leser mit seinem Kart einen Teil des Kiesbetts über die Fahrbahn verteilte. Um die Straße zu reinigen, musste das Rennen unterbrochen werden. Am besten kam anschließend Niels Kunzmann aus der Box, der mit Vater Fred zuvor mehrere Male die Führung gewechselt hatte. Der Sohn landete am Ende auf Platz eins, der Vater auf Platz zwei und der 18-jährige Lucas Jäger komplettierte das Siegertreppchen. Schlussendlich durften sich aber alle über einen fairen Wettkampf, ein tolles Erlebnis und eine alles in allem rundum gelungene RNZ-Sommertour freuen.