Neckargemünd. (luw) Im Seniorenheim Neckargemünder Hof kehrt nach dem Corona-Ausbruch im Winter schrittweise die Normalität zurück . Im Gespräch mit der RNZ berichteten Heimleiter Michael Neibert und die fürs Qualitätsmanagement zuständige Fachkraft Stefanie Swora aber auch von heute noch spürbaren Folgen für die Bewohner. Zudem wirke sich die Corona-Pandemie allgemein auf die Nachfrage nach Plätzen in Seniorenheimen aus.

"Dass sie wochenlang ihre Zimmer nicht verlassen durften, und dass kein Besuch erlaubt war, hat einigen Bewohnern psychisch geschadet", erzählt Swora. "Bei vielen merkt man jetzt, dass die Demenz weiter fortgeschritten ist." Als diese Regeln ausgesprochen wurden, seien die Reaktionen sehr unterschiedlich gewesen. "Auf die Quarantäne-Regelung gab es auch viel Unverständnis", so Swora. "Das ist die Kriegsgeneration, von der einige sinngemäß meinten: ,Wir haben so viel Schlimmes überstanden und jetzt sollen wir wegen dieses Virus in unseren Zimmern bleiben?’"

Allgemein beobachtet Neibert, dass die Nachfrage nach Plätzen in Pflegeheimen seit der Pandemie stark gesunken sei. "Das bekomme ich nicht nur in unserer Einrichtung mit, sondern auch in Gesprächen mit vielen Kollegen in der Umgebung." Diese Entwicklung habe verschiedene Gründe, doch spürbar seien insbesondere zunehmende "Vorbehalte" gegenüber Seniorenheimen insgesamt. Dafür gesorgt hätten wohl auch die vielen Schlagzeilen über eine "erhöhte Gefahr" durch die Pandemie für Seniorenheime. Und dieses Bild habe sich durch die vielen schlimmen Ausbrüche – wie auch jenen im Neckargemünder Hof selbst – in vielen Köpfen verfestigt. Dabei werde aber nicht beachtet, dass gerade in Pflege- und Seniorenheimen besonders hohe Schutzmaßnahmen und Testkonzepte gelten, was die Infektionsgefahr im Vergleich zu anderen Orten deutlich verringere.