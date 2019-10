Schönau. (pol/rl) Nach der erfolglosen Verfolgungsjagd am vergangenen Mittwoch hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen im Visier: Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt derzeit gegen einen 28-Jährigen. Dessen Wohnung in Schönau wurde am Dienstagvormittag von einem Spezial-Einsatz-Kommando der Polizei durchsucht, der 28-Jährige vorläufig festgenommen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte mehrere abgeerntete Marihuana-Stauden, geringe Mengen Marihuana und Betäubungsmittel-Utensilien. Zudem fanden sie mehrere Waffen: zwei täuschend echt aussehende Softair-Maschinenpistolen, eine Softair-Pistole und einen Teleskop-Schlagstock. Ebenfalls gefunden wurde der Opel Tigra, der bei der Verfolgungsjagd benutzt wurde. An ihm befanden sich gefälschte Kennzeichen, die ebenfalls sichergestellt wurden.

Der 28-Jährige soll bereits wegen etlicher Delikte aufgefallen sein. Dabei ging es um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz sowie den Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung.

Update: Dienstag, 8. Oktober 2019, 18.30 Uhr

Schönau/Neckarsteinach. (pol/mare) Am Mittwochabend sollte gegen 19 Uhr in Schönau ein Auto von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Der gelbe Opel Tigra fuhr in Richtung Neckarsteinach. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens konnten die Beamten aber zunächst nicht zum Opel aufschließen.

Als der Fahrer offensichtlich bemerkte, dass ihn ein Streifenwagen der Polizei verfolgte, versuchte er, sich durch eine halsbrecherische Fahrweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen.

Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn konnten die Polizisten den Opel nicht verfolgen und stoppen. Nach einer wilden Fahrt durch Neckarsteinach fuhr der unbekannte Fahrer wieder in Richtung Schönau zurück. Nach einem Überholvorgang trotz Gegenverkehrs verloren die Beamten das Auto aus den Augen.

Die weitere Fahndung nach dem Opel blieb ohne Erfolg. Die Identität des Fahrers und die Straftatbestände sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Neckargemünd.

Augenzeugen, welche den gelben Opel Tigra mit Heidelberger Kennzeichen gesehen haben oder sogar eventuell selbst durch das Fahrzeug gefährdet wurden, bittet die Polizei, sich zu melden. Und zwar unter Telefon 06223/92540.