Schönau/Neckargemünd. (pol/kaf) Das Rätsel um das fahrerlose Auto, das zwischen Schönau und Neckarsteinach eine Böschung herabstürzte, ist gelöst. Schon zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass das Auto Beamten bereits vor dem Absturz aufgefallen war. Nun ist klar, warum das Fahrzeug in den Blick der Polizei geriet.

Wie es in einer Polizeimeldung heißt, flüchtete am Samstagmorgen kurz nach 4 Uhr der Fahrer eins Fiats in der Bahnhofstraße in Neckargemünd vor einer Polizeikontrolle. Als der Fahrer die Beamten sah, beschleunigte er und raste mit teilweise weit über 100 km/h über die Friedensbrücke in Richtung Neckarsteinach davon. Dabei überholte er mehrere Autos und missachtete das Rotlicht von Ampeln. In Neckarsteinach verlor die Polizeistreife das Auto aus den Augen. Eine Überprüfung an der Halteranschrift brachte keine weiteren Erkenntnisse.

Um 8.45 Uhr meldete ein Verwandter des Fahrzeughalters den Fiat beim Polizeirevier Neckargemünd als gestohlen. Wenig später rief dann ein Zeuge bei der Polizei an, dass am Abhang auf der K4116 zwischen Grein und Schönau ein Auto liege. Schnell fand die Polizei heraus, dass es sich um den gesuchten Fiat handelte, teilte dies aber erst jetzt per Pressemitteilung mit.

Der Fahrer war nach den bisherigen Ermittlungen durch überhöhte Geschwindigkeit von der Straße abgekommen, hatte eine Bake und einen Leitpfosten beschädigte und war die Böschung hinuntergestürzt. Dabei überschlug sich das Auto und wurde total beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Das Auto wurde wie berichtet von der Freiwilligen Feuerwehr aus Schönau in einer aufwendigen Aktion geborgen und anschließend sichergestellt.

Ein Abschleppdienst brachte das Auto zur Untersuchung nach Mannheim. Die weiteren Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei Heidelberg übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4111 zu melden.

Update: Montag, 9. November 2020, 10.57 Uhr

Auto stürzte Böschung herab - Fahrer verschwunden

Von Lukas Werthenbach

Schönau/Neckargemünd. Rätselhafter Fund im Wald: Ein Auto ist am Samstagmorgen an einer Böschung 30 Meter unterhalb der Greiner Straße zwischen Schönau und dem Neckarsteinacher Stadtteil Grein entdeckt worden. Das dunkelblaue und dementsprechend beschädigte Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Fundes aber bereits leer – vom Fahrer oder der Fahrerin fehle jede Spur, wie die Polizei am gestrigen Sonntag auf Nachfrage der RNZ erklärte.

Die Schönauer Feuerwehr meldete, dass sie am Samstag gegen 11 Uhr von der Polizei alarmiert worden sei, um "Amtshilfe" zu leisten: "Wir sollten das Auto die Böschung hochziehen, weil ein Abschleppdienst nicht dort dran kam", berichtete Abteilungskommandant Dirk Happes auf Anfrage. "Wir wissen nur, das ein Fahrzeug etwa 30 Meter den Abhang heruntergerutscht war."

Demnach rückte die Schönauer Wehr mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an, die Kameraden der Neckarsteinacher Abteilung Grein unterstützten sie mit fünf weiteren Floriansjüngern und einem Fahrzeug. "Das war eine größere Aktion, weil das Auto sehr weit unten und das Gelände unwegsam war", erzählte Schönaus Abteilungschef Happes. So habe man zunächst einen Baum fällen müssen, um überhaupt an das Auto zu gelangen. Mit einer am Feuerwehrfahrzeug installierten Seilwinde wurde der Wagen letztlich nach oben zurück auf die Straße gezogen. Die Polizei habe das dunkelblaue Auto nach dem fast dreistündigen Einsatz sichergestellt, sagte der Abteilungskommandant und verwies für weitere Fragen an die Polizei.

Ein Sprecher der Beamten erklärte am Sonntagnachmittag: "Die Ermittlungen laufen noch, wir können bisher kaum etwas dazu sagen." Er bestätigte, dass am Samstagmorgen ein Auto an besagter Straße geborgen wurde. "Aber es war weit und breit kein Fahrer feststellbar." Gefunden worden sei das Auto von Zeugen, die dies dann den Beamten gemeldet hätten. Und das Fahrzeug war der Polizei offenbar bereits bekannt: "Wir hatten das Auto schon mal im Blick", so Damato. Demnach habe die Polizei einige Stunden vor dem Fund "am frühen Samstagmorgen schon mal in Neckargemünd Kontakt mit dem Fahrzeug" gehabt. In welchem Zusammenhang dieser "Kontakt" stattgefunden hatte, sagte der Polizeisprecher nicht. "Wir wissen noch nicht ganz genau, wer der Fahrer war." Erst wenn Klarheit darüber herrsche und die Person gefunden sei, könne man Genaueres zu diesem Vorfall sagen.