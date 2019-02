Schönau. (ths) Fast auf dem falschen Fuß erwischte Stadtrat Darko Krcmar (Freie Wähler Schönau) in der jüngsten Sitzung Bürgermeister Marcus Zeitler beim Tagesordnungspunkt "Anfrage aus dem Gemeinderat". Er trieb damit bei dem Rathauschef die gute Laune nach dem einstimmigen Beschluss über einen "tollen und innovationsfreudigen Haushalt 2019" endgültig aus dem Gesicht. Was sorgte für den abrupten Stimmungsumschwung?

Ganz einfach: Krcmar wollte nochmals das Parkplatzproblem in der Durchgangsstraße Richtung Altneudorf anreißen. So wie es in der Dezember-Zusammenkunft schon Ratskollege Heinrich Ludwig Runz (CDU) in der Fragerunde zum gleichen Thema getan und die Emotionen hochkochen lassen hatte. Damals bat das Gremium die Verwaltung, im Amtsblatt an Anlieger der Hauptstraße zu appellieren, in Betracht zu ziehen, ihre Grundstücke als Stellplatzmöglichkeit anzubieten. "Wie ist der aktuelle Stand dazu?", lautete deshalb Krcmars Frage.

"Nichts Neues", vermeldete Zeitler. "Wenn keiner zu einer Bereitstellung bereit ist, müssen wir über eine Tiefgarage nachdenken", schickte er hinterher. Zeitler wehrte sich, "in jeder Sitzung über etwas zu diskutieren, was wir nicht ändern können". Zusätzlich kam er dann ins Dozieren und gab Nachhilfe "in Sachen Straßenverkehrsordnung". Denn "alles" sei "rechtskonform", wenn man, wo die Erlaubnis bestehe, nicht regelwidrig auf dem Gehweg, sondern auf der Straße parke. Denn dadurch rolle bekanntlich auch der Durchgangsverkehr langsamer.

Als Beispiele für die von ihm angesprochenen "natürlichen Verhältnisse" nannte Zeitler die Johann-Wilhelm-Straße in Wilhelmsfeld oder die Landesstraße L536 auf derselben Gemarkung und im Stadtteil Altneudorf, wo auf der Straße geparkt werde.

Aber gerade in Altneudorf hielt Walter Roßnagel (SPD) generell das Parken für "unbefriedigend". Die Situation in der Schönauer Hauptstraße schätzte er im Gegensatz zu seinen Ratskollegen Krcmar und Runz deutlicher "besser" ein - und untermauerte damit auch Bürgermeister Zeitlers Haltung.