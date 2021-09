Von Thomas Seiler

Schönau. "Detailgetreue Bilder machen die Geschichte einfach nur lebendig", betont der einstige Architekt aus Gaiberg, Wolfgang Himmelmann. Er hat seine Profession gerade in seinem Rentnerdasein genutzt, um sich als Maler und Zeichner mit Projekten zu beschäftigen, die insbesondere einen kunsthistorischen oder zeitkritischen Hintergrund haben. Deshalb begab er sich in Zeiten der Corona-Pandemie auf "versteckte Spuren im Odenwald" und stieß aufgrund seiner Begeisterung für Kunstgeschichte und Projektplanung natürlich auf das ehemalige Zisterzienserkloster. So entstand die Bilderserie "Klosterblüten". Der Verein "Alt-Schönau" nahm nun die präzise zeichnerische Bearbeitung der baulichen Anlage zum Anlass für eine Kunstausstellung in der "Hühnerfautei", die ab dem morgigen Samstag, 4. September, um 14 Uhr beginnt.

Geprägt von der langjährigen Erfahrung Himmelmanns mit Malerei und Fotografie, erlebt der Besucher nicht nur beachtenswerte Einblicke in die Klosteranlage. Sondern man sieht sich auch in Form von Lebensbildern mit dem durchaus nicht leichten Alltag seiner Bewohner konfrontiert. All das beginnt mit der Lage dieser einst mächtigen Zisterzienserabtei im engen Steinachtal und reicht bis hin zur detailreichen Darstellung des Baubetriebes. Dabei spielen Grundlagen archäologischer Funde und Erkenntnisse noch bestehender, nahezu baugleicher Klosteranlagen eine große Rolle, erklärt Himmelmann.

Er greift hierzu auf eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten der Kunstgeschichte und Archäologie genauso zurück wie auf die Kenntnisse seines Sohnes Ulrich, eines promovierten Archäologen. "Spurensuche im Odenwald – das ehemalige Kloster Schönau" nennt Himmelmann nun seine rund 30 Bilder, die sich schwerpunktmäßig auf die Rekonstruktion dieser historischen Anlage beziehen. Diese wirken auf den Betrachter wie ein "Schnappschuss" oder ein "Siedlungs-Selfie" aus längst vergangenen Zeiten in gezeichneter Form.

Logischerweise besteht zusätzlich die Möglichkeit, in dem ältesten Profanbau im südwestdeutschen Raum ebenfalls die Dauerausstellungen über die Kloster- und Stadtgeschichte zu besichtigen. Dazu begibt sich der Gast auf einen kurzweiligen Rundkurs, der im Keller mit dem "Lapidarium", den Grabplatten mit Inschriften aus der Zeit des Zisterzienserklosters sowie den Gewölbeschlusssteinen aus dem Kapitelsaal beginnt. Im Anschluss daran warten im Erdgeschoss die gesamte Klostergeschichte inklusive einer Lutherbibel aus dem 16. Jahrhundert.

Immerhin stößt der Besucher dann noch auf zwei Geschosse, die von Ausstellungsstücken geradezu strotzen: Neben Reproduktionen von Federzeichnungen eine Etage höher lockt insbesondere im oberen Stockwerk die stadtgeschichtliche Dauerausstellung, verquickt mit den Exponaten aus der städtischen Tuchmachergeschichte. Dort wacht auch in Originalgröße mit "Friedbert" ein recht grimmig blickender Soldat des Schönauer Fähnleins aus dem 16. Jahrhundert. Wie die Vorsitzende von "Alt-Schönau", Anne-Christel Herion-Frey, erklärt, geht dieser Name übrigens auf ihren Stellvertreter, den ehemaligen Stadtrat Friedbert Steigleder, zurück.

Info: Die Ausstellung ist ab Samstag, dem 3. September, bis einschließlich 19. September jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet; am Samstag, 11. September, bereits ab 12 Uhr. An jedem Sonntag ab 15 Uhr ist Himmelmann persönlich anwesend und gibt eine Stunde später kurze Einblicke in das Thema "Mittelalterlicher Baubetrieb bei der Errichtung einer Klosterkirche". Für den Besuch des Museums und der Ausstellung gelten die aktuellen Corona-Regeln des Landes.