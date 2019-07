Von Christoph Moll

Schönau. Klaus Schmidt, Franz Mahler und Daniel Hecker sind sich einig: "Das war ein ganz schöner Schlag." Es war am Freitagmorgen der vergangenen Woche, als der Schönauer Ortsteil Lindenbach vom Blitz getroffen wurde. Wetterstationen registrierten einen Erdblitz am Stadteingang von Neckarsteinach kommend mit einer Stärke von 96 Kiloampere, der um 7.44 Uhr und 52 Sekunden einschlug und als "starker Knaller" gewertet wird.

Und dieser hatte Folgen: In einigen Häusern flogen die Telefondosen aus der Wand, teilweise wurden Elektrogeräte zerstört. Der Schaden geht in die Tausende. Und: Seither funktionieren bei den drei eingangs erwähnten Schönauern und vielen weiteren Bewohnern des Ortsteils Telefon und Internet nicht mehr.

"Ich bin gerade aus der Dusche gestiegen, als ich den Blitz gesehen habe", erzählt Klaus Schmidt. "Und es hat sofort gedonnert." Der 57-Jährige hatte gleich die richtige Vermutung: "Jetzt hat es eingeschlagen", sagte er zu seiner Frau. Diese bemerkte recht schnell, dass der Blitz nicht ohne Folgen geblieben war: Das Internet im Haus funktionierte nicht mehr. Schmidt schaute nach dem Internetrouter, um diesen neu zu starten.

"Der hat nur noch geblinkt", erzählt der Mitarbeiter einer privaten Krankenversicherung. Der Grund dafür war schnell gefunden: "Die Telefondose hat es zwei Meter weit aus der Wand gerissen", erzählt Schmidt. "Die Anschlüsse waren schwarz und einzelne Adern des Telefonkabels hingen heraus." Doch es gab noch mehr Schäden: Auch den Computer hat es erwischt: Hauptplatine, Grafikkarte und Monitor sind defekt, die Festplatte blieb immerhin heil. Schaden: rund 500 Euro.

Klaus Schmidt zeigt die angesengte Telefondose, die vom Blitz zerstört wurde. Fotos: Alex/Rensinghoff

Doch wie ist das möglich? "Der Blitz ist über den Router vom Telefonnetz auf das Stromnetz übergesprungen", weiß Frank Odenwälder, der sich mit seinem Telekommunikations- und Netzwerkgeschäft in Schönau um die Beseitigung von Schäden kümmert. Auch mit dem Fernseher von Klaus Schmidt stimmt seit dem Blitzeinschlag etwas nicht: Manche Programme funktionieren nicht mehr.

Von der Telekom sei er immer wieder vertröstet worden, erzählt Schmidt. Erst habe es geheißen, dass die Störung am Dienstag, dann am Donnerstag und nun am nächsten Montag behoben sein soll. "Wenn die Leitung repariert ist, muss aber erst noch überprüft werden, ob der Anschluss im Haus noch funktioniert", so der 57-Jährige. "Es könnte sein, dass da noch mehr kaputt ist." Schmidt klagt über fehlende Infos: "Wenn man bei der Telekom anruft, redet man nur mit einem Sprachcomputer", so der Schönauer. "Man bekommt keine Person an die Strippe, der man alles sagen kann."

Im Drei-Familien-Haus, in dem Daniel Hecker lebt, entstanden ähnliche Schäden: In der Erdgeschosswohnung seien die Telefondosen aus der Wand und "quer durchs Zimmer" geflogen, berichtet der 38-Jährige. Die Internetrouter seien in allen Wohnungen defekt. "So etwas habe ich noch nie erlebt", so Hecker. Seine Versicherung übernehme zwar Schäden durch Überspannung, doch das gelte nur für das Stromnetz. "Wenn der Blitz durchs Telekomkabel kommt, ist das keine Überspannung."

Der Schönauer Ortsteil Lindenbach liegt gleich am Stadteingang von Neckarsteinach kommend und wurde vergangene Woche von einem heftigen Blitz getroffen. Fotos: Alex/Rensinghoff

Bei Franz Mahler hat der Blitz ebenfalls den Router erwischt. Von dort aus sprang er über aufs Stromnetz. An diesem hing das iPhone des 79-Jährigen zum Laden. Unglaublich: Der Blitz "sprengte" das Display. Auch er ärgert sich über die Telekom: "Als Kunde wird man einfach hingehalten", sagt der Rentner. "Das ist eine Schweinerei."

"Die Störung ist bekannt, an der Beseitigung wird gearbeitet", teilte Telekom-Sprecherin Gabriele Michalek am Freitag auf RNZ-Anfrage mit. "Unsere Techniker haben sie auf einem Waldweg lokalisiert." Das Kabel sei durch Blitzschlag an verschiedenen Stellen beschädigt worden. Für die notwendigen Erdarbeiten musste eine Genehmigung eingeholt werden, die Arbeiten hätten jedoch bereits am Montag begonnen.

"Eine solche Entstörung ist sehr aufwendig", so Michalek. "Zunächst muss der Fehler durch Messungen lokalisiert werden, da das Kabel im Boden liegt und nicht frei zugänglich ist." Anschließend könnten die notwendigen Tiefbaumaßnahmen beginnen. Sobald das Kabel freigelegt ist, wird das beschädigte Stück entfernt. An beiden Enden des neuen Kabels müssen mehrere 100 Kupferadern in Handarbeit verknüpft werden. "Wir gehen davon aus, dass unsere Kunden ab kommender Woche Telefonie und Internet wie gewohnt nutzen können", so Michalek.