Von Thomas Seiler

Schönau. Friedbert Steigleder machte bei dem Vor-Ort-Termin der RNZ im Klosterstädtchen eines gleich einmal deutlich: "Wir sprechen nicht von einem Bunker, sondern von einem Luftschutzstollen", betonte der historisch sehr versierte Altstadtrat und stellvertretende Vorsitzende des Vereins "Alt-Schönau".

Die Lederfabrik Freudenberg hatte mit dem Bau der Anlage Ende 1944 an dem heute von Spaziergängern sehr frequentierten Jägerpfad begonnen, diesen aber nicht fertiggestellt, da die US-amerikanischen Truppen ein paar Monate später ins Steinachtal einmarschierten. Der Schutz vor Fliegerbomben geriet danach etwas in Vergessenheit, bis ihn die in Wilhelmsfeld lebende Biologielehrerin Edith Spielmann zu Beginn des Jahres entdeckte. Sie entwickelte daraus ein Projekt des BUND-Ortsverbandes Steinachtal, um Fledermäuse in dem begehbaren Bereich anzusiedeln.

"Über den Bau dieser Einrichtung liegen heute im Bauamt überhaupt keine schriftlichen Quellen und auch keine Bauzeichnungen vor", erklärten Bürgermeister Matthias Frick und Amtsleiter Markus Schaljo dazu. Ebenfalls besitze man keine Kenntnisse, wann man die beiden Eingänge verschloss. "Der Zugang ist seit mindestens 50 Jahren versperrt", erinnerte sich Steigleder noch vage. Eines scheint jedoch klar: Die beiden Eingänge liegen auf einem städtischen Grundstück. "Die tiefer unter dem Hang befindlichen Teile der Anlage gehören der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau", weiß Spielmann, die Anfang des Jahres eine Begehung des Stollens mit Einverständnis der Eigentümer unternahm.

Man erweiterte damals die beiden Eingänge und mauerte jene noch am selben Tag aus Sicherheitsgründen wieder zu. Bei der Begehung fand die Pädagogin die Bestätigung, "dass heute zwischen den beiden Eingängen keine begehbare Verbindung mehr besteht". Der Boden des etwa zehn Meter langen Ganges hinter dem südlichen Eingang zeigte sich vollkommen mit Lehm bedeckt und stand teilweise bis zu 30 Zentimeter tief unter Wasser. "Wir konnten uns deshalb nur mit Gummistiefeln dort bewegen", erinnerte sich Schaljo.

Abgesehen vom Bauschutt und etwas Müll im Eingangsbereich fanden die Entdecker neben der gähnenden Leere nur glatte Wände und stießen nach einer Rechtskurve nach wenigen Metern auf das blinde Ende eines Ganges. "Hier besaßen Fledermäuse überhaupt keine Versteckmöglichkeit", konnte Spielmann ihre Enttäuschung kaum verbergen.

Der Frust dauerte allerdings nur so lange, bis die 53-Jährige am Ende des geraden Ganges zwei überwinternde Fledermäuse zu Gesicht bekam, nämlich ein Großes Mausohr und eine Kleine oder möglicherweise Große Bartfledermaus. "Um die Tiere nicht unnötig zu stören, verzichteten wir auf Vermessung und Fotodokumentation der Räumlichkeiten", betonte Spielmann jetzt. Sie wies auch auf den Umstand hin, dass sich der Schutzbau prinzipiell als Winterquartier eigne.

Trotz Ähnlichkeit der beiden Teilstücke bevorzugen die Tiere den zuerst untersuchten Abschnitt aufgrund günstigerer Einflugschneise und Belüftung. Dies mutmaßte die engagierte Lehrerin, weil sich in der anderen Hälfte des Bauwerks überhaupt keine überwinternde Amphibien fanden.

Da die verschiedenen Fledermaustypen auf der "Roten Liste der gefährdeten Tierarten" stehen und nach dem Bundesnaturschutzgesetz einem strengen Schutz unterliegen, stampfte Spielmann nun dieses Projekt aus dem Boden. Es kostet rund 10.000 Euro und wird mit 65 Prozent Fördergeldern bezuschusst. "Den Rest teilen sich Stadt und Evangelische Stiftung", meinte im Beisein von Vertretern der Stiftung Rathauschef Frick dazu.

Um die Neugier der Menschen zu befriedigen und damit gleichzeitig dem Vandalismus vorzubeugen, soll jetzt zusätzlich am Eingang eine Infotafel über den Stollen als Winterquartier und über das Thema "Fledermausschutz" Auskunft geben. Ferner dient eine aufbruchsichere Stahltür mit einem Schloss auf der Türinnenseite dazu, dass keine ungebeten Gäste eintreten. Nur ein Spalt oberhalb des Türblatts sorgt dabei für Belüftung und gleichzeitig für eine Möglichkeit, dass die flatternden Säugetiere ein- und ausfliegen können.

Am Tag des RNZ-Besuchs widerstand die doch vielfach bewährte Tür jeglichem Öffnungsversuch. Sie soll aber funktionieren, wenn die BUND-Verantwortlichen noch im Sommer im Rahmen einer "Batnight" eine öffentliche Stollenführung im Verbund mit einer Fledermaussuche am Hammerweiher anbieten, dem ehemaligen Löschteich der Anfang der 1970er Jahre geschlossenen Lederfabrik. "Wir können dies je nach Interessenslage jährlich oder in größeren Abständen wiederholen", erläuterte Spielmann als stellvertretende Ortsvorsitzende des BUND dieses Konzept.

Gerade durch solche Aktionen wolle man Kenntnisse über die Lebensräume und Verhaltensweisen von Fledermäusen vermitteln und Berührungsängste nehmen. So soll ein effektiver Schutz der Tiere gewährleistet werden, insbesondere in ihrem neuen Winterquartier. Zu diesem Zweck baut man deshalb zusätzliche Überwinterungshilfen an Wänden und an der Decke ein.

Ein weiteres Schild soll übrigens Auskunft über den Luftschutzstollen geben, den die Firma Freudenberg für ihre über 400 Beschäftigten in Schönau mit entsprechend großen Schutzräumen zum Ende des Zweiten Weltkriegs bauen ließ. "Zeitzeugen berichteten, dass die U-förmige Anlage mit den beiden Eingängen in der Mitte einstürzte und man deshalb alles vermauerte", teilte Steigleder hierzu mit. Er geht allerdings gemäß seiner Recherchen davon aus, dass die Zeit überhaupt nicht ausreichte, um eine Funktionstüchtigkeit zu erhalten, geschweige denn überhaupt ausgemauerte Aufenthaltsbereiche für einen etwaigen Fliegerangriff.