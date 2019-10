Neckarsteinach/Schönau. (cm) Bei einem schweren Unfall auf der Landesstraße L535 zwischen Neckarsteinach und Schönau sind gestern Morgen zwei Personen verletzt worden. Wie Polizeisprecherin Christiane Kobus auf RNZ-Anfrage mitteilte, waren zwei Autos beteiligt. Nach ersten Feststellungen der Beamten war ein 18-Jähriger aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit seinem blauen Opel Corsa gegen 6.15 Uhr von Schönau kommend in Richtung Neckarsteinach unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve in Höhe des Campingplatzes auf regennasser Fahrbahn ein anderes Auto überholen wollte. Dabei geriet der Wagen ins Schlingern, kam von der Straße ab, prallte gegen eine Böschung und stieß mit einem entgegenkommenden Peugeot 307 zusammen, an dessen Steuer ein 59 Jahre alter Mann, ebenfalls aus dem Rhein-Neckar-Kreis, saß. Der Opel Corsa kippte daraufhin um und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden nach Anhaben der Polizei beide Fahrer verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An dem recht alten Opel Corsa entstand ein Totalschaden von rund 800 Euro, am Peugeot waren es rund 3000 Euro.

Die Neckarsteinacher Feuerwehr wurde ebenfalls alarmiert. Wie Stadtbrandmeister Sven Schmitt berichtete, hatten sich die Fahrer mit Hilfe des Rettungsdiensts schon aus den Wagen befreit. Die acht Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab und sperrten die Straße. "Es war schon viel los um die Uhrzeit", sagte Schmitt. Es bildete sich ein langer Stau in Richtung Neckarsteinach, in dem auch ein Schulbus steckte. Doch bereits gegen 7.30 Uhr konnte die L535 wieder freigegeben werden. "Die Beteiligten waren schnell versorgt, die Polizei hat den Unfall schnell aufgenommen und die Autos waren schnell abgeschleppt", sagte Schmitt. "Das ist gut gelaufen."