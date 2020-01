Von Thomas Seiler

Schönau.An guten Ratschlägen für den neuen Bürgermeister des Klosterstädtchens, Matthias Frick, mangelte es wahrlich nicht. Der 52-Jährige meisterte am Freitagabend die Verpflichtung als Nachfolger von Marcus Zeitler (CDU) – dieser ist nun Oberbürgermeister in Hockenheim – in der Schönauer Stadthalle mit Bravour und deutete zudem seine Maxime an: nämlich einen schwungvollen Start "in viele reizvolle und vor allem umfangreiche Aufgaben", die "Schritt für Schritt" Wege, aber auch "pfiffige Ideen" verlangen würden.

Dies alles im Verbund mit seinen engagierten Mitarbeitern im Rathaus, einem "diskussionsfähigen und beschlusswilligen Gemeinderat", dem Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Schönau und einem bislang schon verspürten "soliden Zuspruch" der Bürger Schönaus und seiner zwei Stadtteile.

Auch wenn Frick schon seit dem 1. Januar den Rathausschlüssel besitzt, fehle noch das formale Zeremoniell der Vereidigung, betonte die Erste Bürgermeister-Stellvertreterin Tanja Ehrhard, als sie vor zahlreichen Gästen die öffentliche Gemeinderatssitzung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt "Vereidigung, Verpflichtung und Amtseinführung des neu gewählten Bürgermeisters" eröffnete.

Hintergrund > "Ich bin in den letzten Wochen schon ein wenig angekommen. Die anliegenden Projekte, die vieler Gespräche bedürfen, machen dabei den großen Reiz aus." Gemeint waren damit beispielgebend die bereits angestoßenen Vorhaben wie die Sanierungen des ehemaligen Awo-Hauses und der Grundschule Altneudorf sowie tragfähige Lösungen für das "Obere Tal", für die Renovierung der Altneudorfer Halle, die Folgenutzung der alten Feuerwache Schönau und für schnelles Internet. Matthias Frick, neuer Bürgermeister von Schönau > "Ein vorhandenes solides Haushaltspaket garantiert gute Jahre für Schönau. Damit können auch Herausforderungen wie Klimaschutz und schnelles Internet bewältigt werden." Stefan Dallinger, Landrat > "Gerade auf GVV-Ebene können wir viele Sachthemen lösen und unsere Verwaltungen gut vernetzen. Wir alle leben in dieser Region und tragen Verantwortung." Sieglinde Pfahl, Bürgermeisterin von Heiligkreuzsteinach und Vorsitzende des Gemeindever- waltungsverbands (GVV) Schönau > "Die gute und gedeihliche Zusammenarbeit soll wie bisher bleiben. Dazu trägt auch Gottes Segen für Sie und Ihr Team bei." Agnes Seyferth, evangelische Pfarrerin > "Die Anforderungen und Entscheidungen, die der Bürgermeister vorfindet, sind vielfältig und müssen unterschiedlichen Interessen gerecht werden. Unsere Verbindung wird der gemeinsame Wählerauftrag sein, das Beste für die Stadt zu suchen." Tanja Ehrhard, Erste Bürgermeister- Stellvertreterin und SPD-Stadträtin > "Für das vielfältige Handeln gibt es leider keine Zauberformel, außer der, mit Zielstrebigkeit sämtliche Aufgaben zu erfüllen." Manfred Hesse, CDU-Stadtrat > "Es ist für uns eine Ehre, diese Feier zusammen mit den beiden Gesangvereinen musikalisch begleiten zu dürfen." Ralf Sutter, Leiter der Musikschule

Den formalwichtigen Part übernahm anschließend als ältestes Ratsmitglied Manfred Hesse von der CDU. Er attestierte Frick das notwendige Einfühlungsvermögen. Im nachfolgenden Eid versicherte Frick dann überdeutlich, "das Amt mit bestem Wissen und Können" zu führen und die "Rechte der Kommune gewissenhaft zu wahren" sowie das "Wohl der Einwohner nach Kräften zu fördern". Dazu erhielt er unter großem Beifall die Amtskette und seine Frau Fabienne mehrere große Blumensträuße.

Auf alle Fälle kann Frick bei diesem riesigen Aufgabenfeld auf vielfältige Schützenhilfe bauen. Einerseits durch den Gemeinderat selbst, was Tanja Ehrhard in einer persönlichen Botschaft untermauerte. "Das Ringen um zukunftsgerechte Lösungen wird für unsere gemeinsame Arbeit der Maßstab sein", meinte die Sozialdemokratin. Sie zeigte sich allerdings sicher, dass der von der örtlichen CDU unterstützte parteilose Nußlocher die entsprechende "Kraft, Kreativität und Entscheidungsfreude" besitze, um "in gegenseitiger Verantwortung" zusammen mit dem Gemeinderat für die Stadt zu wirken.

Hierbei könne der frisch gebackene Stadtchef ebenfalls auf die gesamte "kommunale Familie" setzen, erklärte Heiligkreuzsteinachs Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl als Vorsitzende des GVV. Ihr Tipp für den neuen Amtskollegen: In jeder noch so schwierigen Situation und trotz ganz unterschiedlicher Anforderungsprofile, die es umzusetzen gilt, heiße es "Mensch zu bleiben" und die Unterstützung einer starken Gemeinschaft zu nutzen.

Dazu überreichte die Bürgermeisterin, die in diesem Jahr im Erholungsort die Wiederwahl anstrebt, ein "Überlebenspaket" mit einem Zauberstab für die besonderen Fälle. In ähnlichem Tenor äußerte sich später Pfarrerin Agnes Seyferth für beide Kirchengemeinden, als sie das Bibelwort "Suchet der Stadt Bestes" interpretierte.

Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Stadthalle – unter den Gästen weilte auch Landrat Stefan Dallinger (erste Reihe, 3.v.l.). Foto: Alex

Landrat Stefan Dallinger ging ferner auf die Vita Fricks ein und hob die Wurzeln des ausgewiesenen Ehrenamtlers und dessen ausgeprägtes Demokratieverständnis hervor. Für den Landrat waren dies natürlich die besten Voraussetzungen für eine "gute Partnerschaft" im Rhein-Neckar-Kreis, was letztlich auch die vielen anwesenden Bürgermeisterkollegen untermauerten. Dallinger bescheinigte Frick Fachkompetenz, Hintergrundwissen und Entscheidungsfreude genauso wie Zielstrebigkeit und Kompromissbereitschaft.

Dies schimmerte in der Rede des neuen Bürgermeisters mehrfach durch. Mit "großem Respekt" mache er sich ans Werk. Neben der engen Zusammenarbeit mit dem GVV sowie dem Erhalt der Natur und deren "hervorragender Wasserqualität" erachtete er es als wichtig, auch die Vereinigungen und Vereine in die vielen Aufgabenstellungen mit einzubinden. Zumindest die örtliche Musikschule, der MGV "Liederkranz" mit den "Colourful Singers" und der MGV "Singverein Freiheit", die den Akt musikalisch umrahmten, hörten naturgemäß diese Aussage mit großem Interesse.