Schönau. (cm) Annette Gärtner ist wieder in Freiheit, die Quarantäne für die 57-jährige Internistin aus Schönau beendet. "Mir geht’s gut", sagt Gärtner, die vor über zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet wurde. "Rückblickend betrachtet hatte ich keine klassischen, aber unspezifische Symptome." So hatte sie einen Leistungsknick, aber kein Fieber. "Wenn ich die Treppe hochgelaufen bin, habe ich nur schlecht Luft bekommen", erzählt Gärtner. "Gott sei Dank ist aber alles gut gegangen."

Aus ihrer Erkrankung hatte die Annette Gärtner kein Geheimnis gemacht. Im Gegenteil: "Ich habe die Verantwortung, meine Patienten zu informieren und ihnen die Angst zu nehmen", hatte die Ärztin gegenüber der RNZ erklärt. "Außerdem will ich die Gerüchte mit Fakten unterbinden – es hieß, dass ich im Krankenhaus beatmet werde und sogar, dass ich tot sei." Deshalb gab Bürgermeister Matthias Frick die Erkrankung bekannt. Die SPD-Stadträtin bekam nur positive Reaktionen und erhielt viel Lob für ihren offenen Umgang mit der Infektion. Patienten schrieben Briefe, brachten Blumen und Kuchen. Ein Musiker spielte sogar vor ihrer Haustür.

Wo sich Annette Gärtner infiziert hat, ist bis heute unklar. Dass dies in der Praxis geschah, ist unwahrscheinlich. Denn schon zu Beginn der Coronakrise hatte Gärtner mit ihrem Praxis-Kollegen Andreas Betzel Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Sie arbeiteten nicht mehr zusammen, sondern in Schichten. Patienten mussten vor der Praxis warten. Gärtner behandelte "komplett vermummt", also in voller Schutzausrüstung. Mit dem einzigen Corona-Patienten in ihrer Praxis hatte sie keinen Kontakt. Dennoch testete sich nach dem Besuch des Mannes das ganze Praxisteam vorsichtshalber. Dabei kam heraus, dass Gärtner infiziert ist.

Die Quarantäne zu Hause hat Gärtner genutzt, um sich fortzubilden. So hat sie sich unter anderem über Video-Sprechstunden informiert. "Ich bin eine Leseratte", erzählt sie: "Ich habe viele tolle Bücher und Zeitschriften gelesen." Da zwei Wochen nach ihrem Test vergangen seien und sie nun ohne Symptome war, wurde die Quarantäne aufgehoben. Gärtner gilt nicht mehr als ansteckend. Ein zweiter Test wird in solchen Fällen nicht gemacht. Dieser könnte auch dann noch positiv ausfallen, wenn Personen gar nicht mehr ansteckend seien, weiß die Medizinerin.

Seit vergangener Woche ist Gärtner zurück in ihrer Praxis. "Die Patienten sind froh und haben sich gefreut, dass ich wieder da bin", erzählt sie. Das Vertrauen sei groß. In der Praxis arbeite sie ohnehin in Schutzausrüstung, die offenbar auch eine Übertragung verhinderte. Rund 30 Patienten mussten dennoch vorsichtshalber zwei Wochen in Quarantäne, obwohl es nicht zu einer Ansteckung gekommen war. Auch in Annette Gärtners Familie gab es keinen Corona-Fall. Nach den allgemeinen Lockerungen wurde in der Praxis der Schichtdienst aufgehoben. Gärtner behandelt also wieder zusammen mit ihrem Kollegen und der angestellten Ärztin.

Gärtner lobt derweil ihre kompetenten Kollegen von der Heidelberger Uniklinik und dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Diese hätten sich nach ihrem Befinden erkundet und Hilfe angeboten: "Das war sehr beruhigend und super nett." Die Ärztin überlegt nun, ob sie Antikörper aus ihrem Blut spendet. Diese könnten schwer kranken Corona-Patienten helfen.

Update: Sonntag, 24. Mai 2020, 19.30 Uhr

"Es hieß schon, dass ich tot sei"

Von Christoph Moll

Schönau. Zunächst das Wichtigste: "Gut", antwortet Annette Gärtner auf die Frage, wie es ihr geht. Die Internistin mit Praxis in Schönau kümmert sich seit vielen Jahren um Erkrankte im Klosterstädtchen und den benachbarten Orten, nun hat es die 57-Jährige selbst erwischt. Sie hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute: "Ich bin zwar positiv getestet, habe aber zum Glück keine Symptome", erzählt Gärtner. "Dennoch muss ich noch eine Woche in Quarantäne bleiben." Eigentlich müsste sie aber bereits Fieber haben, weiß Gärtner als Ärztin. "Es ist nicht das beste Gefühl, wenn einem bewusst wird: Es könnte jeden Tag losgehen", gesteht sie. "Das steckt man nicht so leicht weg, aber ich bleibe gelassen."

Aus ihrer Infektion macht Gärtner kein Geheimnis: "Ich habe die Verantwortung, meine Patienten zu informieren und ihnen die Angst zu nehmen", sagt sie. "Außerdem will ich die Gerüchte mit Fakten unterbinden." Deshalb gab Bürgermeister Matthias Frick die Erkrankung bekannt. Diese hatte sich aber bereits herumgesprochen. "Wir sind ein Dorf, das geht schnell", weiß die SPD-Stadträtin. "Es hieß, dass ich im Krankenhaus beatmet werde und sogar, dass ich tot sei." Die Menschen seien nun dankbar für die Information, betont Gärtner. Sie habe nur positive Reaktionen bekommen: Patienten hätten Blumen und Kuchen gebracht, ein Musiker habe sogar für sie vor der Haustür gespielt.

Doch wie hat sich Gärtner infiziert? Klar ist: Schon zu Beginn der Coronakrise hat sie mit ihrem Praxis-Kollegen Andreas Betzel Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Sie arbeiteten nicht mehr zusammen, sondern in Schichten. Patienten mussten vor der Praxis warten. Gärtner behandelte "komplett vermummt", also in voller Schutzausrüstung. Zwar wurde vergangene Woche der erste offizielle Corona-Erkrankte in Schönau in der Praxis getestet – aber nicht von Gärtner. Den Abstrich nahm ihr Kollege, sie hatte keinen Kontakt mit dem Erkrankten, dem es laut Gärtner gut geht.

Trotzdem entschied das ganze Team der Praxis danach, sich freiwillig testen zu lassen – vorsichtshalber. "Wir wollten garantieren, dass es zu keiner Übertragung kam", so Gärtner. Das Ergebnis: Alle Tests waren negativ – nur nicht der von Gärtner. Sie habe daraufhin sofort das Gesundheitsamt informiert und sich in Quarantäne begeben, so die Ärztin. "Ich habe wohl niemanden angesteckt, mein ganzes Umfeld – auch mein Mann und meine 82-jährige Mutter im Nachbarhaus – sind negativ. Die rund 30 Patienten, mit denen Gärtner in den Tagen zuvor Kontakt hatte, wurden ebenfalls getestet und – soweit Gärtner weiß – nicht infiziert. Sie müssen dennoch zwei Wochen in Quarantäne bleiben. "Es wäre schlimm, wenn ich jemanden angesteckt hätte", sagt sie. "Unsere Maßnahmen waren aber gut genug."

Bleibt die Frage, wo sich Gärtner angesteckt hat. "Ich trage schon lange Mundschutz und kann mich nicht an einen Fehler erinnern", sagt sie. "Meine Hände fühlen sich vor lauter Desinfizieren an wie Schmirgelpapier." Die Infektionskette sei nach wie vor unklar, obwohl das Gesundheitsamt alle ihre Kontakte nachvollzogen habe. "Ich bin ein Patient Null – das treibt mich schon um", räumt Gärtner ein. "Aber ich bin nicht der Typ, der deshalb Tag und Nacht grübelt." Klar sei, dass es wohl schon länger Corona-Infizierte in Schönau gibt als offiziell bekannt. "Es wurde eben nur keine Person positiv getestet", meint die Ärztin. "Es gibt wohl mindestens einen Infizierten in Schönau, der nicht getestet wurde."

Die Pandemie sieht die Medizinerin alles andere als gelassen, wie sie betont: "Ich habe große Bedenken, wenn wir ohne Impfstoff in den nächsten Winter gehen", sagt Gärtner, die auch viele schwer kranke Patienten betreut. Die aktuellen Lockerungen betrachtet sie skeptisch.

Ob sie gleich nach ihrer Quarantäne wieder in ihrer Praxis behandeln darf, weiß Gärtner noch nicht. Hierzu würden sich die Vorgaben ständig ändern. Vorerst übernehmen ihr Praxis-Kollege und die angestellte Ärztin ihre Patienten. Da Gärtner symptomfrei ist, braucht sie auch keinen zweiten Test machen. "Ich hoffe einfach, dass alles gut ausgeht", sagt sie.

Stand: Sonntag, 10. Mai 2020