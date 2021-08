Region Heidelberg. (red) Nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz, sondern vielmehr die 3 G-Regel bestimmt seit vergangener Woche den Alltag in Baden-Württemberg. "Nur noch, wer geimpft, genesen oder getestet ist, kann vollumfänglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben", teilte das Sozialministerium mit. Für nicht von Corona genesene oder ungeimpfte Personen bedeutet das eine Pflicht zu Antigen-Schnelltests in vielen Bereichen, etwa für den Besuch beim Friseur, der Sport- und Kulturveranstaltung oder dem Restaurant. Die sogenannten Bürgertests sind noch bis zum 11. Oktober kostenlos. Sie müssen ab dann aber bundesweit selbst gezahlt werden, wie bereits jetzt die sogenannten PCR-Tests, deren maximal 48 Stunden altes, negatives Ergebnis für den Besuch von Clubs und Diskotheken benötigt wird. Auch wenn das Angebot der Corona-Testzentren mittlerweile etwas ausgedünnt ist, bieten rund um Heidelberg weiterhin zahlreiche Apotheken, Ärzte, Gemeinden und Unternehmen Antigen-Schnelltests an. Die RNZ gibt – soweit bekannt – eine Übersicht über die Testzentren in der Region:

Bammental

Hausarztpraxis Dr. Omar Khawaled. Hauptstraße 97, nach Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 23 / 50 27.

Hausarztpraxis Dres. Weinmann. Hauptstraße 47, nach Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 23 / 59 59.

Hausarztpraxis Dr. Liane Wirth. Hauptstraße 42, nach Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 23 / 51 30.

Dossenheim

Fa. Femteva. Gerhart-Hauptmann-Straße 47, Untergeschoss, montags von 9.30 bis 12.30 Uhr und donnerstags 17-20 Uhr, sonntags von 17 bis 19 Uhr (Kindersprechstunde), mit Anmeldung unter www.femteva.de/covid-19-teststation.html

Easy-Apotheke. Gewerbestraße 9-11, montags und mittwochs von 17 bis 18.40 Uhr und donnerstags von 9.30 bis 12.40 Uhr, vierzehntägig auch samstags von 9.30 bis 15.30 Uhr, jeweils nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 21 / 9 98 94 20 oder per E-Mail an dossenheim@easyapotheke.de

Aspilos. Friedrichstraße 91, montags, dienstags und freitags von 8 bis 19 Uhr, mittwochs und donnerstags von 8 bis 14 Uhr und samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr; Anmeldung unter der Adresse www.aspilos.de/testzentrum



Corona-Testzentrum Rhein-Neckar. Boschstraße 8, Parkplatz Schuhgeschäft Schuh Marke, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr und von 15.30 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 17.30 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 14 Uhr, nach Anmeldung unter Telefon 0 62 21 / 3 21 69 36 oder unter der Adresse www.coronatestrheinneckar.de



Heiligkreuzsteinach

Praxis Dr. Magerl und Kollegen. Lange-acker 8, täglich nach Terminabsprache Schnelltestungen und PCR-Tests, Anmeldung unter Telefon 0 62 20 / 85 35.

Leimen

Stadt und DRK Leimen. Hof des DRK am Freibad-Parkplatz, mittwochs, freitags und sonntags von 18 bis 19.30 Uhr; ohne Anmeldung.

SA Schnelltest UG. Drive-In nur mit Auto, Parkplatz des Leimener Bäderparks, Peter-Disegna-Weg, montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr; Terminbuchung im Internet unter der Adresse www.schnelltest-leimen.de



Mauer

Kerschbaum Nagel- und Kosmetikstudio. Heidelberger Straße 6, nach Terminbuchung im Internet unter der Adresse www.nk-nagelkosmetikstudio.de



Damo GbR. Grundstück des Friseursalons Hairlich, Heidelberger Straße 48, montags bis freitags 14.45 bis 18.45 Uhr, samstags 11 bis 16 Uhr, sonn- und feiertags 10 bis 13 Uhr; für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gibt es ein Speicheltest-Angebot; Anmeldung erforderlich unter der Internetadresse www.testzentrum-mauer.de



Meckesheim

Gemeinde und Fa. acovid. Mobile Teststation Standort 1: vor der Auwiesenhalle, dienstags und donnerstags jeweils von 17 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr. Mobile Teststation 2: Industriegebiet, Petersbergstraße 6, mittwochs von 15 bis 17 Uhr und freitags von 17 bis 19 Uhr; keine Anmeldung erforderlich.

Neckargemünd

Friseursalon Bilal Sedhosin. Bahnhofstraße 49, dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr; nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0 62 23 / 9 72 51 41.

DamoGbR. Ehemaliges Gelände der Post, Bahnhofstraße 26, täglich von 12 bis 18 Uhr, für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gibt es ein Speicheltest-Angebot; Anmeldung erforderlich im Internet unter www.testzentrum-neckargemuend.de



Neckarsteinach

Steinach-Apotheke. Hauptstraße 12a. Eine vorherige Terminbuchung auf der Internetseite ist erwünscht:

https://corona.neckartal-apotheken.de/

Sandhausen

Aspilos. Festhalle (Vorplatz Eingang Jugendzentrum), freitags von 9 bis 12 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 9 bis 13 Uhr; Anmeldung erwünscht online unter www.aspilos.de/testzentrum



Hardtwald-Apotheke. Waldstraße 24-26, dienstags, donnerstags und freitags von 14.30 bis 15 Uhr mit Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 24/ 8 25 25; nicht feiertags.

Rats-Apotheke. Hauptstraße 110, nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 24 / 8 39 21.

Burg-Apotheke. Bahnhofstraße 32, dienstags und donnerstags von 13 bis 13.30 Uhr, nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 24 / 8 36 73

Dr. Hönig’s Apotheke. Hauptstraße 100, nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 24 / 24 12

Schönau

Stadt-Apotheke Martina Spreng. Hauptstraße 12, montags bis freitags, jeweils von 9 bis 10 Uhr; mit telefonischer Anmeldung unter 0 62 28 / 82 41.

Gemeinschaftspraxis Dres. Weidemann / Gärtner. Rahmengartenstraße 3, nach Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 28 / 6 08.

Praxis Dr. Michael Rehder, Neckarsteinacher Straße 14, Anmeldung unter Telefon 0 62 28 / 7 74.

Praxis Dr. Thomas Krieger. Hauptstraße 12, Anmeldung unter Telefon 0 62 28 / 10 95.

Wiesenbach

Praxis Dr. Yvonne Sterk. Bammentaler Straße 13, während der Sommerferien mittwochs von 12 bis 13.30 Uhr und freitags von 15.30 bis 17 Uhr; ohne vorherige Anmeldung.

Römer-Apotheke. Bammentaler Straße 13, ab Montag, 30. August, wieder montags von 9 bis 11 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr; ohne vorherige Anmeldung.

Praxis Dr. Annekatrin Müller-Kölemen. Hauptstraße 26, ab Freitag, 3. September, dienstags von 13 bis 15 Uhr und samstags von 11 bis 12 Uhr, ohne vorherige Anmeldung.

Wilhelmsfeld

Medizinisches Versorgungszentrum. Altenbacher Straße 2, nur mit vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 20 / 91 12 70 oder per E-Mail an info@mvz-wilhelmsfeld.de