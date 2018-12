Von Werner Popanda

Sandhausen/Leimen. Auch wenn "Ein Unglück kommt selten allein" nur eine Redensart ist, kann der Zweckverband Wasserversorgung Hardtgruppe (ZWH) hiervon doch ein Liedchen singen. Denn kaum hatte man den Wasserrohrbruch in der Hauptförderleitung entlang des Leimener Friedhofs erfolgreich bewältigt, folgte schon der nächste Wasserrohrbruch.

Und zwar in der Hauptförderleitung zwischen der Trasse der Deutschen Bahn bei Leimen-St. Ilgen und dem Sandhäuser Bauhof. Was alles an Personal und Material aufgewendet werden musste, um diese beiden "größeren Schäden" zu reparieren, machte Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald, Vorsitzender des ZWH, jetzt im Rahmen einer Verbandsversammlung deutlich.

"Das war knapp", betonte Reinwald: "Wir sind dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist". Dies verband er mit einem Riesenlob an alle, die mit den Reparaturarbeiten befasst waren. Als da wären: die Mitarbeiter der beteiligten Firmen und Ämter sowie der Bauhöfe in Leimen und Sandhausen, die beiden Wassermeister Ralph Kübler und Hans-Peter Schilling im Sandhäuser Wasserwerk sowie Diplom-Ingenieur Erich Schulz. Gemeinsam haben diese laut Reinwald eine "großartige Leistung" vollbracht, was ein "Beleg dafür ist, dass wir auf die richtigen Leute gesetzt haben".

Anschließend ins Detail ging Erich Schulz, der für den Wasserrohrbruch in Leimen unter anderem die Ursache "Lochfraß an den Rohren von außen" ausgemacht hatte. Hinzu gekommen seien "Lunkerstellen im Material im Durchmesser von mehreren Zentimetern", sprich: fehlerhafte Hohlräume in Gussstücken. Unterm Strich habe man es mit "Schäden auf der kompletten Länge" zu tun gehabt sowie mit dem Problem, dass die Leitung teilweise in vier Metern Tiefe verlegt worden sei.

Wie wichtig die beschädigte Hauptwasserleitung ist, verdeutlichte Erich Schulz mit dem Hinweis, dass der Höhenunterschied zwischen dem Hochbrunnen am Graubrunnenweg auf 151,25 Metern und dem Bauwerk 5 an der Nußlocher Straße auf 106,40 Metern knapp 45 Meter betrage. Daher springe der Hochbrunnen dann ein, wenn die "Pumpen im Wasserwerk Sandhausen ausfallen sollten". Im Endeffekt musste nach seinen Worten auf einer Länge von rund 400 Metern eine Notversorgung aufgebaut und durch die Abdeckung mit Sand winterfest gemacht werden, was umgehend erfolgt sei. Die Baukosten für die zu errichtende nagelneue Hauptwasserleistung auf 440 Metern Länge samt fünf neuen Bauwerken bezifferte er auf alles in allem 1,12 Millionen Euro.

Wiederum mit Baukosten von bis zu 120.000 Euro rechet Erich Schulz für den Neubau der am 5. Dezember havarierten Hauptförderleitung zwischen St. Ilgen und Sandhausen, die aber auch bloß 41 Meter lang ist. An dieser Stelle habe sich der Wasseraustritt auf 1000 Kubikmeter belaufen, "wodurch die "komplette Kleingartenanlage geflutet wurde".

Hierzu merkte Hans-Peter Schilling an, dass im Wasserwerk frühmorgens festgestellt worden sei, dass sich der Verbrauch von den gängigen 150 auf 800 Kubikmeter Frischwasser pro Stunde erhöht habe. Daraufhin habe er "Sandhausen abgefahren" und sei auch hinter dem Bauhof fündig geworden.

An der fraglichen Stelle habe es nämlich dermaßen gerauscht, dass er so reagiert habe: "Das können nur wir sein!" Womit für ihn die Frage "Wo kriege ich mein Wasser her?" verbunden gewesen sei. Jedenfalls wäre der Hochbrunnen am Graubrunnenweg mit einem Fassungsvermögen von 5500 und einem stündlichen Ablauf von 180 Kubikmetern "innerhalb eines guten Tages leer gewesen".

Hans-Peter Schillings Schilderung der fast rund um die Uhr vorgenommenen Reparaturvorgänge und aller sonstigen Schritte zur Aufrechterhaltung der Frischwasserversorgung Sandhausens wurden von der Verbandsversammlung ebenso einhellig gewürdigt, wie diese auch nachträglich die Maßnahmenbündel für beide Schadensereignisse absegnete.