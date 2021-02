Von Lukas Werthenbach

Sandhausen/Heidelberg. Hans Ulmer war so nah dran. Der 79-jährige Sandhäuser hatte einen der wenigen Termine im Zentralen Impfzentrum im Heidelberger Patrick Henry Village (PHV) ergattert, freute sich schon auf das erste weniger eingeschränkte Wiedersehen mit seinen Enkeln seit fast einem Jahr. Doch mit der ausgedruckten Anmeldung in der Hand im PHV angekommen, folgte der Schock: Das dortige Personal schickte den mehrfach vorerkrankten Senior wieder nach Hause. Er sei drei Monate zu jung für eine Corona-Impfung, lautete die Begründung. Die RNZ sprach mit ihm über dieses frustrierende Erlebnis und fragte bei den verantwortlichen Behörden nach.

Ausgerechnet traf es mit Hans Ulmer auch noch jemanden, der bei der viel gescholtenen Impf-Anmeldung per Internet den "Dreh raus" hat und so schon vielen helfen konnte: Bereits zehn Freunde und Bekannte meldete er für den begehrten Pieks an. "Ich fange nachts um 23.58 Uhr an und baue dafür extra einen zweiten Bildschirm auf", erklärt der ehemals selbstständige Unternehmensberater, der früher eine Firma für EDV-Entwicklung besaß. Schon Ende 2020 habe er auch seine Ehefrau Eleonore für einen Termin angemeldet, die diesen im Gegensatz zu ihm auch wahrnehmen durfte: Sie ist bereits 82 Jahre alt.

Umso größer war für ihn die Enttäuschung, die er nun selbst im PHV erlebte. "Ein Bundeswehrsoldat hat mich nach meinem Personalausweis gefragt", erzählt Ulmer. "Er schaute drauf und sagte: ,Oh’." Der Rentner hatte neben dem Beleg über die erfolgreiche Anmeldung auch eine Bescheinigung seines Hausarztes über drei erlittene Herzinfarkte, einen Schlaganfall und "hochgradige Diabetes" mit dabei. Er habe seinen Hausarzt auch zuvor auf sein eigenes "zu junges" Alter angesprochen, sagt Ulmer: "Der meinte aber, dass ich praktisch schon 80 bin und angesichts meiner hohen Gefährdung ,nix wie hin zur Impfung’ sollte." Im PHV habe die Bescheinigung aber niemanden interessiert.

Hintergrund Ärger nach "Fehlinformation" am Telefon Die eigene Zurückweisung am Zentralen Impfzentrum im Heidelberger Patrick Henry Village (PHV) ist nicht die einzige ärgerliche Erfahrung, die Hans Ulmer in diesem Zusammenhang gemacht hat. Seine Nachbarin dachte ebenfalls schon, sie würde gleich eine Impfung bekommen – zumal sie sich zuvor telefonisch darüber vergewissert [+] Lesen Sie mehr Ärger nach "Fehlinformation" am Telefon Die eigene Zurückweisung am Zentralen Impfzentrum im Heidelberger Patrick Henry Village (PHV) ist nicht die einzige ärgerliche Erfahrung, die Hans Ulmer in diesem Zusammenhang gemacht hat. Seine Nachbarin dachte ebenfalls schon, sie würde gleich eine Impfung bekommen – zumal sie sich zuvor telefonisch darüber vergewissert hatte. Doch auch sie wurde erst im PHV, kurz vorm "Ziel", nach Hause geschickt. Ulmer hatte auch seine 76-jährige Nachbarin für eine Impfung angemeldet. Diese habe aber bereits Zweifel gehabt, weil sie noch nicht 80 Jahre alt sei. Deswegen habe sie kurz vorher "vorsichtshalber" bei der von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zur Verfügung gestellten Telefonnummer 116.117 angerufen. "Sie fragte, ob sie trotz ihres Alters zum Impfen gehen oder den Termin gleich stornieren lassen sollte", erzählt Ulmer. Die Dame am andere Ende habe gesagt, dass sie selbst nachfragen müsse und sich nach zehn Minuten zurückgemeldet: "Sie würde trotzdem geimpft, sie hätte ja einen Termin", fasst Ulmer die Antwort zusammen. "Also ging sie hin und wurde natürlich gleich wieder nach Hause geschickt." Die RNZ fragte auch deswegen zunächst bei der KV und nach entsprechender Weiterleitung beim Landessozialministerium nach. "Eine solche Schilderung hören wir zum ersten Mal", erklärt Ministeriumssprecher Pascal Murmann. "Wir geben diese aber noch mal an den Dienstleister für das Callcenter weiter." Angesichts der großen Zahl an Mitarbeitern könne "eine solche Fehlinformation im Einzelfall passieren". Der Pressesprecher nennt dies "bedauerlich". Generell werde aber immer erst "vor Ort" geprüft, ob jemand impfberechtigt ist – telefonisch sei dies nicht möglich. "Wir empfehlen deshalb, bei Unsicherheiten vor der Impfung Kontakt mit dem Hausarzt aufzunehmen."

Noch vor Ort habe er verlangt, mit einem Arzt zu reden. "Aber das wurde mir verwehrt, stattdessen sollte ich am Eingang warten." Nach fünf Minuten seien die beiden Soldaten und ein junger Mann zu ihm gekommen, die ihn gebeten hätten nach Hause zu gehen. Der junge Mann habe lediglich seine Frage verneint, ob er Arzt sei. "Ich bin für Sie zuständig", habe dieser nur geantwortet, ohne einen Ausweis oder ähnliches zu zeigen.

"Jetzt muss ich wohl weitere knapp drei Monate sicherheitshalber in freiwilliger Fast-Quarantäne bleiben", stellt Ulmer mit Blick auf seinen 80. Geburtstag im Mai fest. Ihn deprimiert insbesondere, dass Vorerkrankungen bei der Impftermin-Vergabe keine Rolle spielen – und dass erst kurz nach seinem niederschmetternden Besuch im PHV eine Altersangabe bei der Anmeldung erforderlich wurde. Denn wäre ihm diese gar nicht erst möglich gewesen, wäre ihm wenigstens eine derartige emotionale Achterbahnfahrt erspart geblieben.

Die RNZ fragte dazu beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als Betreiber des Impfzentrums nach. Weil man aber nicht für die Anmeldung zuständig sei, verwies dieses an die Kassenärztliche Vereinigung. Diese wiederum verwies auf das Sozialministerium, das die "Software für die Impfterminvergabe pflegt und anpasst". Dort erklärte man die erst jetzt eingeführte Aufforderung zur Eingabe des Alters mit der Einführung des AstraZeneca-Impfstoffs, der nur für 18- bis 64-Jährige zugelassen ist. "Von Anfang an" sei aber auf der Online-Plattform zur Anmeldung für einen Impftermin darauf hingewiesen worden, wer impfberechtigt ist – also auch auf das Mindestalter von 80 Jahren.

Und warum durfte Ulmer im PHV nicht mit einem Arzt reden? "Die Konsultierung eines Arztes ist an dieser Stelle des Verfahrensablaufes nicht vorgesehen", erklärt Landratsamts-Sprecher Ralph Adameit. "Für die Überprüfung des Anspruches auf eine Schutzimpfung sind die zuständigen und speziell darauf geschulten Mitarbeitenden des Check-in zuständig", die sich dabei an die Corona-Impf-Verordnung des Bundes hielten.

So bleibt Ulmer nur, sich noch einige Wochen anderweitig gegen das Virus zu schützen. Und auf eine Impfung möglichst bald nach seinem Geburtstag zu hoffen ...