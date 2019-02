Sandhausen/Heidelberg. (luw) Aus Wut und Eifersucht soll ein 18-Jähriger mit einer Axt versucht haben, einen Gleichaltrigen zu töten. Deswegen muss er sich seit gestern vor der Jugendkammer des Landgerichts Heidelberg verantworten. Beim Prozessauftakt wollte der Angeklagte, der seit August des vergangenen Jahres in Untersuchungshaft sitzt, nichts zu den Vorwürfen sagen. Indes verdichten sich die Hinweise darauf, dass der Streit um eine junge Frau Auslöser für die mutmaßliche Tat war.

In Fußfesseln betrat der inzwischen 19-Jährige vor über einem Dutzend Zuschauern, darunter seine Eltern, den Gerichtssaal. Laut Anklage soll der in Walldorf aufgewachsene Deutsche am 23. August des vergangenen Jahres gegen 4 Uhr morgens zur Sandhäuser Wohnung eines anderen jungen Mannes gefahren sein. "Die beiden wollten eine Meinungsverschiedenheit klären", hatte die Polizei kurz danach auf RNZ-Nachfrage erklärt. Vor der Wohnung des Sandhäusers sei der Streit eskaliert: "Der Angeklagte schlug in Richtung des Kopfes des Geschädigten und verfehlte diesen nur knapp", heißt es in der Anklage weiter. Als der Sandhäuser wegrannte, soll ihn der Angeklagte verfolgt haben, er konnte ihn aber nicht mehr einholen. Er habe die "tödliche Folge" dieses Angriffs "billigend in Kauf genommen" - entsprechend lautet die Anklage auf versuchten Totschlag.

An diesem ersten von vier geplanten Prozesstagen sagte noch keiner der insgesamt 15 Zeugen aus. Aus den Angaben des Angeklagten zu seiner Biografie war zu erfahren, dass er sich zum Zeitpunkt der ihm vorgeworfenen Tat in einer persönlich schwierigen Phase befunden habe. Nach dem Hauptschulabschluss hatte er die Schule gewechselt, um die Mittlere Reife zu erreichen. "Das erste Jahr lief noch gut, das zweite nicht mehr", sagte der Angeklagte. Er sei von Schulkameraden "ständig gemobbt" worden, etwa wegen seiner eher schmächtigen Statur. "Ich war einfach ein Opfer für die", berichtete er. Im Frühjahr 2018 schaffte er die entscheidenden Prüfungen nicht, er verließ die Schule ohne Abschluss. Dabei sei es vorher immer sein Traum gewesen, nach der Realschule als Polizist zu arbeiten.

Hinzu seien Probleme in seiner Beziehung zu einer gleichaltrigen Frau gekommen. Auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin Gisela Kuhn erzählte der 19-Jährige von einer "On-off-Beziehung": Zwischen Oktober 2017 und Sommer 2018 habe sich das Paar mehrmals getrennt, aber auch immer wieder zueinander gefunden. "Sie hat mich sehr oft angelogen", erzählte der Angeklagte. Doch er habe sie geliebt und gehofft, dass sie sich ändern würde. Zudem sei es immer wieder zu Streit gekommen, weil er gerne mehr Zeit mit ihr verbracht hätte, sie aber häufig mit anderen Freunden unterwegs gewesen sei. Seine Liebe für die junge Frau reichte so weit, dass er mit dem Fußballspielen sein wichtigstes Hobby aufgab, um mehr Zeit für sie zu haben. Nach seinen Worten geschah dies in der gleichen Zeit, in der er auch die Schule verließ. "Dann wollte ich erst mal meine Ruhe finden", sagte er, "das alles hat mich runtergezogen." In den Wochen danach habe er lediglich einige Bewerbungen für Ausbildungen in der Handwerksbranche geschrieben.

Was an den Tagen und Wochen vor der fraglichen Nacht im August 2018 geschah und welche Rolle seine Freundin dabei spielte, wird wohl am Donnerstag Thema vor Gericht: Dann soll unter anderem der Sandhäuser aussagen, der laut Staatsanwaltschaft Ziel des Axt-Angriffs war. Er ist als Nebenkläger an dem Verfahren beteiligt.