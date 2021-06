Sandhausen. (bmi) Bei einem Brand in einer Autowerkstatt in der Siemensstraße sind am Dienstag gegen 9 Uhr ein 32-Jähriger schwer und ein 45-Jähriger leicht verletzt worden. Aus unbekannter Ursache hatte ein Werkzeugwagen Feuer gefangen, wie Polizeisprecher Stefan Wilhem auf RNZ-Nachfrage erklärte. Die Flammen griffen schnell auf angrenzende Mülleimer sowie gelagerte Reifen über. "Durch das beherzte Eingreifen der Mitarbeiter wurde der Brand in seiner Entstehung eingedämmt", vermeldete indes die Sandhäuser Feuerwehr.

"Bei der Anfahrt haben wir noch die große Rauchwolke gesehen, bei Ankunft vor Ort war der Brand weitgehend gelöscht", wie Martin Schulz als stellvertretender Kommandant und Einsatzleiter der RNZ berichtete. Der 45-jährige Werkstattleiter hatte geistesgegenwärtig das brennende Wägelchen ins Freie gezogen und sich eine Brandwunde an der Hand zugezogen. "Ein Mitarbeiter hat den Brand per Feuerlöscher und Gartenschlauch bekämpft", so Schulz. Die beiden Männer hätten gut reagiert und Schlimmeres verhindert. Der 32-Jährige wurde mit Verdacht auf eine schwere Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die mit drei Sandhäuser und zwei Nußlocher Fahrzeugen angerückte Wehr löschte nach und belüftete die Werkstatt sowie das Lager einer angrenzenden Dachdeckerfirma. "Die Autowerkstatt war durch das verbrannte Kunststoff sehr verrußt und verraucht, aber nicht stark beschädigt", schilderte Schulz.

Kaum fertig, eilte die Wehr gegen 11.40 Uhr zum nächsten Feuer in einer Erdgeschosswohnung der Hardtstraße. Deren Bewohner waren nicht zu Hause und hatten einen Topf auf dem angeschalteten Herd vergessen. Per Leiter betrat die Wehr über die offene Balkontür die Wohnung, nahm den Herd vom Topf, lüftete die Räume und benachrichtigte die Bewohner.