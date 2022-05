Von Sabine Hebbelmann

Sandhausen. Mit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wurde ungeahntes kreatives Potenzial freigesetzt. Menschen filmten sich dabei, wie sie ihren Garten in einen Parcours für Eichhörnchen verwandelten oder warfen sich von einem Videoclip zum nächsten Klopapierrollen zu. Auch die Amateurtheatergruppe "Sandhäuser Bühne" unter der Regie von Stephanie Gärtner wurde vom "Kreativ-Booster" erfasst. Eigentlich wollte sie Shakespeares Hamlet auf die örtliche Theaterbühne bringen, doch im Lockdown war an gemeinsame Proben oder öffentliche Auftritte nicht zu denken. Da die Theater-Enthusiasten das Projekt nicht einfach begraben wollten, kam die Idee auf, einen Film zu drehen. Und das Ergebnis, so viel sei verraten, kann sich sehen lassen. "Hamlet – Der Film" soll jetzt zwar nicht auf der Bühne, aber auf den Fernsehgeräten in und um Sandhausen durchstarten.

Hintergrund > Eine Mitgliederversammlung der Sandhäuser Bühne fand statt, als der Premierenfilm "Hamlet" schon längst im "Kasten" war. Dabei wurde der Vorstand des Vereins neu gewählt, nachdem zwei Mitglieder nicht mehr zur Verfügung standen. Michael Weiß wurde zum Ersten Vorsitzenden und Jörg Gottwald zum Zweiten [+] Lesen Sie mehr > Eine Mitgliederversammlung der Sandhäuser Bühne fand statt, als der Premierenfilm "Hamlet" schon längst im "Kasten" war. Dabei wurde der Vorstand des Vereins neu gewählt, nachdem zwei Mitglieder nicht mehr zur Verfügung standen. Michael Weiß wurde zum Ersten Vorsitzenden und Jörg Gottwald zum Zweiten Vorsitzenden gewählt, Kassiererin ist Bianca Jung. Neu gewählt wurden Sabine Hönig als Schriftführerin und Christian Niemann als Pressewart. Kassenprüfer sind Margit Frei und Thomas Hirscher. Im Ausblick der Versammlung ging es um die Proben für ein neues Stück, das an den ersten drei Wochenenden im November aufgeführt werden soll. Geplant ist eine Krimikomödie, mehr will man noch nicht verraten. luw

"Uns kam zu Hilfe, dass wir das Stück in einer modernen Fassung, in der heutigen Zeit und unter Pandemiebedingungen, spielen wollten – folglich auch mit der heutigen Technik", erklärt der Erste Vorsitzende Michael Weiß. Gerade für technikaffine junge Ensemblemitglieder wie seinen 14-jährigen Sohn Philip bot sich damit ein spannendes Betätigungsfeld. Aus Bühnendialogen wurden Telefonate und aus Szenen mit kleiner Besetzung Videokonferenzen – bisweilen schlechte Verbindung inbegriffen. Mehr als sonst war Improvisationstalent gefragt. Jeder war für seinen eigenen Part an der Szene verantwortlich. Entweder es fand sich jemand aus dem eigenen Umfeld zum Filmen, oder die "Selfie-Kamera" kam zum Einsatz.

Im Film beherrscht der Tod des Königs Hamlet die Nachrichten von "Dänemark live", Korrespondentinnen fangen auf der Straße Gerüchte und Meinungen über die rasche Heirat der Witwe mit dem Bruder des Königs ein. Und die Sendung "Palast Geflüster" kommentiert süffisant den Kleidungsstil der Protagonisten. Derweil nimmt die Tragödie ihren Lauf. "Sein oder Nichtsein", beeindruckend mit welcher Intensität der 21-jährige Maksym Rudnitskyy den Weltschmerz des Prinzen von Dänemark verkörpert, der den Mord an seinem Vater rächt und bei einem Duell selbst tödlich verletzt wird. Da sich der Hauptdarsteller im echten Leben für längere Zeit in Schweden aufhielt, musste der Dreh immer wieder verschoben oder kurzfristig angesetzt werden, wenn "Hamlet" mal für ein paar Tage auf Heimaturlaub war.

Immerhin waren dank Impfungen und Schnelltests im vergangenen Sommer dann auch wieder gemeinsame Aufnahmen möglich. Private Gärten der Mitglieder wurden wahlweise zum Schauplatz königlicher Dinner, zur Bühne für die Schauspieltruppe, die dem Königshof das eigene Verbrechen vorspielte, oder zum Betätigungsfeld für Totengräber. Zu den bekannten Sandhäuser Schauplätzen gehörte der Alte Friedhof mit der Trauerhalle – den Sarg und weiteres Zubehör steuerte ein örtlicher Bestatter bei – und der Sitzungssaal des Sandhäuser Rathauses.

Der "Showdown" wurde in der Sporthalle der Grundschule gedreht. Vom Abschluss der gemeinsamen Drehtage berichtet Weiß: "Mehr als fünf Stunden Drehzeit wurden es schließlich, mussten doch mehrere Szenen nacheinander abgedreht werden." Der Zeitplan sei etwas durcheinander gekommen, weil sich Hamlet und Laertes im Degenkampf so ins Zeug legten, dass die Fechtwaffen der Belastung nicht standhielten. "Mit jeder Szene kamen mehr Schauspieler dazu, bis zum Schluss das gesamte Ensemble versammelt war", so Weiß.

Die Arbeit der Schauspieler war damit beendet, jetzt galt es noch die einzelnen Szenen zusammenzufügen, mit Effekten und Musik zu versehen. "Das war keine leichte Arbeit für Nicht-Profis, aber mit etwas Zeitaufwand und den richtigen Programmen vollendeten Annika und Stephanie Gärtner diese Mammutaufgabe bis Mitte Februar", erzählt Weiß. Eine professionelle Firma in Berlin brannte dann das Werk auf DVD und druckte die zugehörige Beilage. Nun hoffen alle, dass es im Herbst auch mit Theater auf der Bühne weitergehen kann.

Info: Die DVD ist in der Gemeindebibliothek und hier erhältlich: Bücherstube am Rathaus, Optik Mattern, Weinkontor Falter, Getränke Oase Kamuf, Obst- und Gemüse Diem. Weitere Infos unter www.sandhäuserbühne.de