Sandhausen. (pop) So trivial der Tagesordnungspunkt "Umbau und Erweiterung einer Scheune Bahnhofstraße 26" auf den ersten Blick auch erschienen sein mochte, so löste er in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses des Gemeinderats dennoch heftige Reaktionen der Ausschussmitglieder aus. Beginnend mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Thorsten Krämer. Unter anderem befürchtete dieser, dass besagtes Bauvorhaben zu einer "Katastrophe" führen werde, weil er nicht wisse, "wo die Leute dort parken sollen".

FDP-Gemeinderat Georg Diem wiederum sah eine "massive Ungleichbehandlung unserer Bürgerinnen und Bürger", worin ihm sein CDU-Pendant Lars Albrecht umgehend zustimmte. Denn schließlich, so Letztgenannter, sei es Fakt, dass bei einem Neubau Autostellplätze nachgewiesen werden müssten. Dem sei zwar so, stimmte Ortsbaumeister Benjamin Wiegand ihm zu. Doch ebenso treffe ihm zufolge zu, dass laut der Landesbauordnung bei Umbauten, Umnutzungen und Aufstockungen kein Stellplatznachweis erforderlich sei.

In der Tat ist dem Paragrafen 37 der letztmals im Dezember vergangenen Jahres geänderten Landesbauordnung Folgendes zu entnehmen: "Bei der Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen ist für jede Wohnung ein geeigneter Stellplatz für Kraftfahrzeuge herzustellen (notwendiger Kfz-Stellplatz). Bei der Errichtung sonstiger baulicher Anlagen und anderer Anlagen, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind notwendige Kfz-Stellplätze in solcher Zahl herzustellen, dass sie für die ordnungsgemäße Nutzung der Anlagen unter Berücksichtigung des öffentlichen Personennahverkehrs ausreichen."

Soweit, so klar. Es folgt aber die Ergänzung, dass dies alles nicht gelte "bei der Teilung von Wohnungen sowie bei Vorhaben zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Ausbau, Anbau, Nutzungsänderung, Aufstockung oder Änderung des Daches, wenn die Baugenehmigung oder Kenntnisgabe für das Gebäude mindestens fünf Jahre zurückliegen".

Unterm Strich kam Benjamin Wiegand jedenfalls zu dem Schluss, dass die Gemeindeverwaltung nicht erkennen könne, was gegen die Umsetzung dieser Planung spreche. In dieser Hinsicht gebe es keine ordnungsrechtliche Vorgabe und alle Prüfungsparameter würden eingehalten. Für ihn, fügte FDP-Gemeinderat Volker Liebetrau noch hinzu, sei das okay. Denn schließlich benötige man in der Gemeinde Sandhausen Wohnraum.

Anschließend stimmten bis auf Lars Albrecht alle Ausschussmitglieder dafür, der Scheunenbauvoranfrage das Einvernehmen der Gemeinde zu erteilen.