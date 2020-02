Sandhausen. (luw) Autofahrer müssen sich in den nächsten Wochen auf Umleitungen rund um die Straße "Zwischen den Bächen" einstellen. Ab dem heutigen Donnerstag wird dort der Einmündungsbereich der Gerhart-Hauptmann-Straße bis voraussichtlich 20. März voll gesperrt. Grund ist eine Kanalsanierung, wie gestern Christoph Ritzkowski auf Nachfrage erklärte, der im örtlichen Bauamt für Tiefbau verantwortlich ist.

"Der Verkehr von der Heidelberger Straße wird umgeleitet, in die Straße ,Zwischen den Bächen’ dürfen nur noch Anlieger abbiegen", so Ritzkowski. Gleiches gelte auch für die Eichendorffstraße, von der nur Anwohner in "Zwischen den Bächen" einbiegen dürfen. Wegen der Sperrung wird die Gerhart-Hauptmann-Straße zur Sackgasse, die Mörikestraße ist derweil nur in Richtung der Eichendorffstraße befahrbar.

Ritzkowski zufolge sollen entsprechende Schilder ab Donnerstag auf Sperrung und Umleitungen hinweisen. "Die Anwohner sollten inzwischen alle von der beauftragten Firma informiert worden sein." Im gesperrten Bereich der Einmündung wird die Straße aufgegraben, damit die Bauarbeiter an die zu sanierenden Kanalschächte gelangen.