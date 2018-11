Sandhausen. (pri/mün) Gegen 12.15 Uhr am Montagmittag wurde die Feuerwehr Sandhausen zum Brand eines Müllfahrzeugs in die Nicolaus-Büchert-Straße alarmiert. Dort hat der Fahrer eines Müllfahrzeug festgestellt, dass die Ladung seines Müllfhahrzeugs in Brand geraten ist.

In Höhe des Sportplatzes hat er seine Ladung auf einem Parkplatz abgeladen. Und als der Müll komplett in Flammen stand, kam es zu Explosionen.

Die eingetroffene Feuerwehr zog den Müll auseinander und konnte den Brand löschen. Dabei fanden die Brandschützer dann den Grund, warum es die Explosionen gegeben hatte: Im Restmüll waren mehrere Spraydosen und sogar eine Propangasflasche, die in die Luft gegangen waren. Ob sie auch Ursache für den Brand waren, ist noch nicht bekannt.

Update: 26. November 2018, 15.01 Uhr