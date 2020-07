Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Mit Tempo 80 durch die 30er-Zone: Das sei der Spitzenwert, den ein Anwohner der Konrad-Adenauer-Straße nach eigenen Angaben bei der "Auswertung" einer dort aufgehängten Geschwindigkeitsanzeige bei einem Auto festgestellt habe. Weil er außerdem beobachte, dass immer schneller fahrende Radfahrer zunehmend für Unfallgefahr sorgen würden, wandte er sich nun in einem Rundschreiben an Gemeinderäte und Verwaltung. Volker Liebetrau (FDP) sprach dies in der zurückliegenden Sitzung des Gremiums an.

"Ich habe hier eine E-Mail in der Hand", sagte Liebetrau beim Tagesordnungspunkt "Fragen und Anregungen der Gemeinderäte". Als in der Konrad-Adenauer-Straße eine Tafel zur digitalen Geschwindigkeitsanzeige angebracht war, habe sich jener Bürger die Zeit genommen und die innerhalb einer Stunde aufleuchtenden Werte notiert. "Über 50 Prozent waren zu schnell, das höchste waren 80 Kilometer pro Stunde", fasste Liebetrau das Ergebnis zusammen.

Sorge wegen Pedelec-Fahrern

Bürgermeister Georg Kletti sah die Möglichkeiten der Gemeindeverwaltung, in dieser Straße gegen Raser vorzugehen, allerdings bereits "ausgeschöpft". Schließlich gebe es dort schon abbremsende Bodenschwellen und die Fahrbahn verengende Blumenkübel. "Und wir haben die Geschwindigkeitsanzeige angebracht, um die Leute zu sensibilisieren", so Kletti. Zudem sei dort bereits mehrmals geblitzt worden, wofür der Rhein-Neckar-Kreis zuständig sei. "Ich weiß nicht, was man noch machen kann", sagte der Bürgermeister.

Zusätzlich kritisierte der Anwohner in seinem Schreiben, dass Rad- und Pedelecfahrer in der Konrad-Adenauer-Straße immer häufiger sich selbst in Gefahr brächten: "Wenn man als Autofahrer einparken will und Fahrradfahrer vor allem elektrisch unterwegs sind, ist die Entfernung mit Augenmaß nicht mehr abzuschätzen", resümierte Liebetrau. "Es sind dort oft zu schnelle Fahrradfahrer unterwegs", sagte er und stellte die dort aufgezeichnete Radspur in Frage. "Im Jahr 2020 einen Radweg entfernen?", fragte Kletti zurück, "Sie sind sehr mutig, Herr Liebetrau".

Keine Radwege in 30er-Zonen

Später klinkte sich dazu Ernst Klinger (FDP) ein und merkte an, dass es in 30er-Zonen offiziell gar keine Radwege mehr gebe. "Müsste man nicht die Abgrenzung zur Fahrbahn entfernen?", fragte er. Ordnungsamtsleiter Peter Schmitt bestätigte: "Sie haben Recht, es ist auch kein Radweg." Die Beschilderung als Radspur sei 2017 auf Anordnung des Landratsamtsamts entfernt worden, weil Radwege in Straßen mit Tempo 30 "nicht zulässig" seien. "Wir wollten trotzdem die Möglichkeiten ausschöpfen und haben mit der Markierung die Straße geschmälert, um bei den Autos die Geschwindigkeiten herauszunehmen", erklärte Schmitt. "Es ist kein Radweg, sondern eine Fahrbahnbegrenzung. Und diese Restbreite haben wir mit einem Piktogramm als Radfahrersymbol versehen."