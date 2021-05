Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Mal werden nur drei Buchstaben mit Stift auf Sitzbänke, Laternenpfosten oder anderes geschrieben, manchmal sind es auch aufwendigere "Kunstwerke" – etwa mit Sprühfarbe an Stromkästen: Immer wieder tauchen im Ortsgebiet Graffiti und andere Farbschmierereien mit Bezug zum SV Sandhausen (SVS) auf, der an diesem Sonntag um den Verbleib in der zweiten Fußball-Bundesliga kämpft. Kürzlich berichtete die Polizei aber auch von Schriftzügen ohne SVS-Bezug an öffentlichen Gebäuden im Ort – was die Bürger mindestens genauso ärgert. Gibt es einen Zusammenhang? Oder treiben hier einfach viele verschiedene "Farbschmierer" ihr Unwesen? Die RNZ hat im Rathaus, bei der Polizei und beim SVS nachgefragt.

"Eigentlich nur hirnlose Sachbeschädigungen" nennt die genannten "Werke" ein Leser, der sich in seiner Nachricht an die RNZ auf eine Polizeimeldung vom März bezieht. Demnach waren rund um das Friedrich-Ebert-Schulzentrum mehrere Graffiti-Signaturen angebracht worden. Diese trugen Kürzel wie "TASH" und "MAJKL", ein Bezug zum SVS ist hier nicht erkennbar. Doch dem Leser sind die Schmierereien im Ortsgebiet schon länger ein Dorn im Auge, darunter eben auch solche wie der häufig auftauchende Schriftzug "Szene 1916" in Anlehnung an das Gründungsjahr des Fußballclubs.

"Mein Appell geht an die Gemeindeverwaltung und den Fanbeauftragten, sich dieser Community etwas ,anzunehmen’", schreibt der Sandhäuser weiter. Wünschen würde er sich zum Beispiel Aufrufe des Zweitligisten zum Verzicht auf solche Schmierereien samt Hinweisen, dass diese "eigentlich nicht zum guten Ruf des SVS gehören oder beitragen".

Zunächst fragte die RNZ bei der Polizei nach einem Zusammenhang zwischen zwei Fällen von Schmierereien ohne ersichtlichen SVS-Bezug von März und April. "Der Polizeiposten Sandhausen ermittelt in vier Fällen gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung im Zusammenhang mit rund 25 Farbschmierereien im gesamten Gemeindegebiet Sandhausens", erklärte Polizeisprecherin Jenny Elsberg. Es gebe Hinweise, dass die beiden Taten von März und April an der Gemeindebibliothek und an einer Hausfassade in der Kirchstraße miteinander zusammenhängen könnten. Jedoch weise nichts auf eine Verbindung zwischen diesen Fällen und "den Farbschmierereien mit Bezug zur örtlichen Fußballszene" hin.

Schmierereien rund ums Schulzentrum und Motive aus der „Fußballszene“ etwa an Stromkästen: Beides sorgt für Ärger. Foto: Polizei/luw

Doch auch die offenbar von Fußballfans stammenden Schmierereien beschäftigen die Polizei. Mitte April wurden laut Elsberg acht Stromverteilerkästen im Gemeindegebiet registriert, "die Motive zeigen, die der örtlichen Fußballszene zuzuordnen sind und mithilfe von Schablonen hergestellt wurden". Die verantwortlichen Täter seien noch unbekannt; die Höhe des Sachschadens stehe noch nicht fest.

Und was sagt der SVS zu jenen Taten, die wohl auf seine Fans zurückgehen? "Natürlich freut sich der SV Sandhausen, wenn Zuschauer und Fans ihre Identifikation mit dem Verein bekunden und nach außen tragen", erklärt Pressesprecher Markus Beer. Auf die "Art und Weise" habe der Verein aber nur im Bereich des Stadions Einfluss. "Das Besprühen fremden Eigentums oder gar eine Sachbeschädigung ist selbstredend nicht im Sinne des Vereins", so Beer weiter. Die Fanbetreuung des SVS habe mit Projekten wie beispielsweise der Gestaltung des Bahnhofs "diesbezüglich einen anderen Weg der Identifikationsbekundung angeregt und umgesetzt". Dies werde man auch zukünftig versuchen fortzuführen.

Ordnungsamtsleiter Peter Schmitt betont auf Anfrage derweil, dass Farbschmierereien "kein spezielles Thema des SVS" seien – und dies auch nicht nur in Sandhausen vorkomme. "Diese sogenannte Kunst und Schmierereien tauchen in jeder Gemeinde auf", erklärt er. Zugleich räumt er ein, dass dieses Problem allgemein seit Jahren beinahe täglich aufschlage. "Wir haben seit 2019 einen Sicherheitsdienst für Objektschutz im Einsatz. Und trotzdem ist es schwer, an die Täter heranzukommen", so Schmitt. Ferner bleibe der Gemeinde nur, die Schmierereien immer wieder durch den Bauhof entfernen zu lassen und Anzeige zu erstatten.