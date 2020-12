Sandhausen/Leimen/Nußloch. (cm) Wie wird ein Gottesdienst an Heiligabend unter Corona-Bedingungen gefeiert? Vor dieser Frage stehen alle Kirchengemeinden in der Region. Die katholische Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen hatte hierauf folgende Antwort: Wir feiern einen Gottesdienst mit bis zu 2500 Menschen und großen Abständen im Hardtwaldstadion des SV Sandhausen (SVS). Doch daraus wurde nichts.

Pfarrer Arul Lourdu berichtet, dass die Planungen auf seine Initiative hin bereits im Sommer begannen. Der SVS habe "großes Interesse" gezeigt. "Fußball und Kirche waren früher Partner", so der Geistliche. "Es gab eine große Offenheit." Pfadfinder und Ministranten hätten mit angepackt, Kirchenchöre wollten mit Abstand singen und Busse waren bereits organisiert, um die Gläubigen ins Stadion zu bringen. "Wir waren total euphorisch, doch dann kam vor einigen Wochen die Absage", erinnert sich Lourdu. Da auch zu Fußballspielen keine Fans ins Stadion dürfen, wäre ein Gottesdienst wohl ein "politisches Problem" gewesen, vermutet Lourdu. "Es ist schade, aber ich bin nicht böse."

Pfarrer Arul Lourdu. Foto: Geschwill

SVS-Sprecher Markus Beer nannte als Grund für die Absage durch die SVS-Geschäftsführung die gestiegenen Corona-Fallzahlen. "Prinzipiell sind wir für Gottesdienste im Stadion aber offen", sagt er.

Lourdu berichtet, dass als Alternative der Rathausplatz in Leimen in der Diskussion war. Doch was ist bei schlechtem Wetter? "Wir wollten nicht, dass jemand krank wird", sagt der Pfarrer. Und so wird nun in den Kirchen gefeiert – mit dem Unterschied, dass weniger Plätze zur Verfügung stehen und sich die Gläubigen anmelden müssen. "Wir wollen nämlich vermeiden, dass wir Besucher abweisen müssen", so Lourdu. Sollte doch jemand ohne Anmeldung erscheinen und keinen Platz mehr bekommen, erhalte dieser das "Licht von Bethlehem" zum Mitnehmen. Einige Gottesdienste werden auch im Internet übertragen.

Zudem hat die Seelsorgeeinheit 10.500 Haushalte mit etwa 15.000 Katholiken in Leimen, Nußloch und Sandhausen angeschrieben. "Wir wollten zeigen: Wenn nicht alle Gläubigen in die Kirche kommen können, dann kommt die Kirche eben zu ihnen", macht Lourdu deutlich.