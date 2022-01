Sandhausen.(cm) Ein Unbekannter hat in einem anonymen Brief mit dem Anzünden der Gaststätte "Bierteufel" in Sandhausen gedroht. Dies bestätigte Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Anfrage: "Es wurde Anzeige erstattet." Ein entsprechendes Schreiben ohne Absender sei im Briefkasten der Gaststätte gefunden worden. "Unser Dezernat Staatsschutz ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat", so der Polizeisprecher. Die Angelegenheit sei beim Staatsschutz angesiedelt, da der Anzeigenerstatter einen politischen Hintergrund vermute. "Wir bewerten das nun", so Schätzle. Außerdem würden die Beamten "Schutzmaßnahmen" ergreifen und das Lokal im Rahmen der Streife beobachten.

Erstatter der Anzeige war Denis Schmid, dessen Partnerin das Lokal betreibt. Erst Mitte Januar war der "Bierteufel" nach einem Polizeieinsatz in den Schlagzeilen. Die Beamten hatten mit Unterstützung der Feuerwehr die Tür aufgebrochen, weil nach Sperrstunde um 22.30 Uhr noch Betrieb in dem Lokal vermutet wurde. Vorgefunden wurden neun Personen, die Teil einer erlaubten privaten Versammlung gewesen sein sollen. Nach dem Einsatz wurde Bürgermeister Hakan Günes auf Facebook verleumdet, fremdenfeindlich beschimpft und bedroht. Mutmaßliche Urheberin soll laut Polizei die Inhaberin der Gaststätte gewesen sein, gegen die wegen des Verdachts der Volksverhetzung, Bedrohung, Verleumdung und Beleidigung ermittelt wird.

Schmid vermutet nun einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen und dem Drohbrief. In diesem heißt es: "Eure dumme arrogante Art kotzt einen an. Aus diesem Grund warne ich euch. Ich werde in den nächsten Tagen den Bierteufel anzünden. Wundert euch nicht, wenn es mit dem Löschen etwas dauert. Wer sich so über Rechte, Verordnungen und Regeln stellt, muss bestraft werden." Und weiter: "Da helfen auch eure noch so guten Anwälte nicht. Alle Polizisten und Feuerwehrleute mit Lokalverbot zu belegen, zeigt Eure Dummheit und Arroganz. Bildet ihr euch ein, dass jemand von denen zu euch in die Kneipe will? Wenn ihr keine Ruhe gebt, schrecke ich nicht davor zurück, weitere Brandanschläge folgen zu lassen. Ich kenne auch eure private Adresse!" Das Schreiben wurde per Computer verfasst und ausgedruckt. Es kam mit der Post in einem weißen Umschlag. Die Adresse war handschriftlich vermerkt.

"Wir haben schon öfter Drohungen aus der linken Szene bekommen", sagt Schmid. "Man will uns hier loshaben." In 30 Jahren im "Nachtgeschäft" habe er aber schon "schlimmere Sachen" erlebt, sagt der Gastronom. So sei er auch schon überfallen worden. Das Schreiben bringe ihn nicht aus der Ruhe. So sei der "Bierteufel" am vergangenen Wochenende nach Reparatur der Schäden der Polizeiaktion wieder eröffnet worden.

Schmid kündigt an, dass der "Bierteufel" innerhalb von Sandhausen umziehen wird – und zwar in den ehemaligen "Eisbunker" in der Hauptstraße, in dem zuletzt eine Pizzeria war. Seit September habe man die Räume angemietet. "Der jetzige ,Bierteufel’ ist zu klein geworden und war jedes Wochenende überfüllt", so Schmid. Nun vergrößere man sich von 75 auf 280 Quadratmeter. In den aktuellen Räumen in der Bahnhofstraße plane man eine Kneipe mit Rockmusik. "Und ein drittes Lokal in Sandhausen haben wir uns schon angeschaut", so Schmid. "Denn wo man uns loshaben will, da breiten wir uns erst recht aus."