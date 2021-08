Hier stehen im nächsten Betreuungsjahr Änderungen an: Im Kinderhaus „Wirbelwind“ (links) werden Öffnungszeiten angepasst, in der Pestalozzischule (Mitte) soll eine „flexible Nachmittagsbetreuung“ eingerichtet werden und im St. Josef-Kindergarten (rechts) könnten bald auch Grundschüler betreut werden. Fotos: Alex

Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Ihrem eigenen Anspruch als familienfreundlicher Ort wird die Hopfengemeinde weiterhin gerecht: Auch im nächsten Schul- und Kindergartenjahr kann sie allen Eltern von Kindern im Alter bis sechs Jahren einen Betreuungsplatz anbieten. Damit erfüllt die Kommune ihre "Pflichtaufgabe" gegenüber allen Eltern mit entsprechendem Rechtsanspruch. Doch auch bei der "Freiwilligkeitsleistung Schülerbetreuung" können sich die Zahlen sehen lassen: Über 90 Prozent des Bedarfs sind hier gedeckt, wobei die Quote in den kommenden Wochen noch steigen dürfte. In einigen Einrichtungen stehen kleine Änderungen an, um der gesteigerten Nachfrage nach Betreuungsplätzen gerecht zu werden. Diesen stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Zusammenkunft ebenso einstimmig zu wie der von Haupt- und Personalamtsleiter Günther Köhler vorgelegten Planung für das Betreuungsjahr 2021/2022.

Die Zahl der null- bis siebenjährigen Sandhäuser steigt seit Jahren stetig, zum Stichtag Ende Februar waren es 980. So liegt es auf der Hand, dass auch die Ausgaben für die Betreuung wachsen. Allein die Personalkosten für Schüler- und Kinderbetreuung haben sich seit 2015 nahezu verdoppelt: Rund 5,6 Millionen Euro werden für die nächsten zwölf Monate fällig. Von der Erläuterung dieser Entwicklung leitete Köhler über zu einer erfreulichen Nachricht: "Obwohl die Personalsuche nach Erzieherinnen und Erziehern immer schwieriger wird, freut es mich Ihnen mitzuteilen, dass wir neun Ausbildungsplätze besetzen konnten."

Eine weitere wichtige Neuerung sei die Einführung einer "Leitungszeit" im Zuge des "Gute-Kita-Gesetzes" des Bundes für die "Ausübung von pädagogischen Leitungsaufgaben" des Erziehungspersonals. "Finanziert wird das über den Finanzausgleich aber nur bis Dezember 2022", so Köhler. "Was danach passiert, wissen wir nicht."

Als "wichtigen Schritt" zur guten Ausstattung mit Betreuungsplätzen insgesamt bezeichnete der Amtsleiter derweil die Eröffnung des Kindergartens "Abenteuerland" im Jahr 2019. "Die Auslastung der Einrichtungen war Ende Juli bei 90 Prozent", sagte er. "Nicht einschätzbar" sei aber die Nachfrage der Familien aufgrund der Pandemie. "Aber gerade im Bereich der unter Dreijährigen wird möglichst flexibel auf die Wünsche der Eltern Rücksicht genommen", fügte Köhler an. So bleibt für die allermeisten Kindergärten im nächsten Betreuungsjahr alles beim Alten; lediglich im Kinderhaus "Wirbelwind" werden die Öffnungszeiten von zwei Gruppen geringfügig angepasst.

Mehr muss indes für die Schülerbetreuung getan werden: "Im Juli sind wir bei 90,27 Prozent Bedarfsdeckung, aber ein weiterer Ausbau ist aufgrund der räumlichen Situation nicht mehr möglich", erklärte Köhler. Deswegen wurde nun auch beschlossen, dass die politische Gemeinde der katholischen Kirchengemeinde als Trägerin des St. Josef-Kindergarten empfiehlt, eine Änderung der Betriebserlaubnis zu beantragen: Dann könnten dort künftig Kinder im Alter zwischen zwei und 14 Jahren betreut werden, sodass auch einige Grundschüler der Theodor-Heuss-Schule unterkämen. Zudem stimmte das Gremium für die Einrichtung einer "flexiblen Nachmittagsbetreuung" im Altbau der Pestalozzischule. Dort könnten zwischen 12 und 15 Uhr weitere 16 Schüler betreut werden. Um den Raum entsprechend auszustatten, werden Kosten zwischen 10.000 und 15.000 Euro veranschlagt.

Mit diesen beiden Beschlüssen könne die Bedarfsdeckung bei der Schülerbetreuung auf bis zu 98 Prozent steigen, heißt es in der Sitzungsvorlage.