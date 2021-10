Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Gut 27 Millionen Kubikmeter Erdgas schlummern derzeit unterirdisch im Hardtwald zwischen BWT-Stadion und Sandhäuser Höfen. Dieser sogenannte Untertage-Speicher dient dem Unternehmen "Terranets bw" als "Puffer" für sein baden-württembergisches Gasleitungsnetz. Dieses wiederum soll bekanntlich durch die 250 Kilometer lange umstrittene "Süddeutsche Erdgasleitung" erweitert werden, sodass dann auch zwischen dieser Pipeline und dem Sandhäuser Speicher eine mittelbare Verbindung besteht. Von den aktuell hohen Gaspreisen und angeblich knappen Reserven indes sei in der Anlage in der Hopfengemeinde nichts zu spüren, wie Unternehmenssprecherin Rebecca Penno auf RNZ-Nachfrage sagte.

"Der Speicher Sandhausen wird ausschließlich durch den Transportnetzbetreiber ,Terranets bw’ genutzt", erklärt die Pressesprecherin. "Somit ist er, wie zu dieser Jahreszeit üblich, nahezu vollgefüllt." Dies bedeute zu rund 90 Prozent, was bei einer Gesamtkapazität von 30 Millionen Kubikmetern dem eingangs genannten Wert entspricht.

Zur Einordnung: Mit einem vollständig gefüllten Sandhäuser Speicher könnten laut Penno rund 150.000 Haushalte in Baden-Württemberg einen Monat lang mit Erdgas versorgt werden. Zwei Drittel aller Städte und Gemeinden im Land sind demnach an das Netz der Firma angeschlossen; das von ihr betriebene Gasleitungsnetz in Hessen und Baden-Württemberg ist 2700 Kilometer lang. Das Unternehmen übernimmt nach eigener Auskunft "Gas aus vorgelagerten Netzen und transportiert es zu Stadtwerken und Verteilernetzbetreibern, die es dann weiter transportieren an Haushalte, Industrie und Gewerbe".

Der aus einem unterirdischen, "Aquifer" genannten Gesteinskörper mit Hohlräumen bestehende Gasspeicher in Sandhausen sei zwar im bundesweiten Vergleich nicht besonders groß. Das Besondere an ihm sei aber sein Einsatz "bei temperaturabhängigen, saisonalen und tageszeitlichen Schwankungen" zur "Stabilisierung des eigenen Gastransportnetzes", so Penno: Die 2015 durch das Unternehmen gekaufte Anlage sei die einzige ihrer Art, die dazu diene.

Der Füllstand aller Gasspeicher in Süddeutschland liegt derweil laut der Pressesprecherin bei rund 80 Prozent, was dem Niveau der Jahre 2017 und 2018 entspreche. "Nach aktueller Prognose der Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland ist durch den geringeren Füllstand einzelner norddeutscher Speicher kein Versorgungsengpass zu erwarten", erklärt sie weiter.

Und woher kommt das Gas, das etwa auf Gemarkung der Hopfengemeinde gespeichert wird? "Als Infrastrukturbetreiber erhält ,Terranets bw’ keine Informationen über die Herkunft des Gases, das in ihrem Netz transportiert und im Speicher Sandhausen gespeichert wird", sagt dazu Penno. Unter Verweis auf entsprechende Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom Juni 2020 ergänzt sie, dass in Deutschland rund sechs Prozent des Gesamtbedarfs an Erdgas durch die inländische Produktion abgedeckt werden.

Die restlichen 94 Prozent werden über Pipelines aus verschiedenen anderen Ländern bezogen. Genaueres lasse sich kaum herausfinden: "Da die Liefermengen aus Datenschutzgründen nicht mehr nach Ursprungsland aufgeteilt veröffentlicht werden, kann die Bundesregierung die Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern nicht mehr aufzeigen." Wie in der Vergangenheit beziehe Deutschland weiterhin "große Mengen" aus Russland, den Niederlanden und Norwegen.

Übrigens: Die Süddeutsche Erdgasleitung wird auch in den Gemeinderäten jener Kommunen der Region rund um Heidelberg Thema sein, über deren Gemarkungen die Pipeline mit einem Durchmesser von 1,2 Metern führt. So etwa am heutigen Mittwoch ab 19.30 Uhr im Meckesheimer Gremium: Laut Tagesordnung wird dabei über den aktuellen Stand des Projekts informiert, ein Beschluss wird nicht gefasst. Der von Mannheim nach Hüffenhardt reichende und damit die Region betreffende Abschnitt der Erdgasleitung soll wie berichtet "voraussichtlich bis 2026" gebaut werden.