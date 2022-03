Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Sandhausen, Nußloch und Walldorf eilten am Montag in die Stranggasse. Foto: Priebe

Sandhausen. (bmi) Angebranntes Essen auf dem Herd – das klingt im ersten Moment harmlos. Beim Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Stranggasse am Montag gegen 14 Uhr ging es allerdings um Leben und Tod, wie Feuerwehrkommandant Markus Zielbauer auf RNZ-Nachfrage berichtete. "Wären wir fünf Minuten später gewesen, hätte es schon zu spät sein können", erklärt er. So gelang es aber, eine 85-Jährige und einen 82-Jährigen aus dem dichten Rauch ihrer Wohnung zu retten. Das Ehepaar wurde mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.

"Wohnungsbrand mit Verdacht auf zwei eingeschlossene Personen" – unter diesem Stichwort waren die Feuerwehren aus Sandhausen, Nußloch und Walldorf in den Nordwesten der Hopfengemeinde von einer Nachbarin gerufen worden. Rauch und Rauchmelder waren klar wahrnehmbar, als die Einsatzkräfte die verschlossene Wohnungstür mit einer Ramme gewaltsam öffneten. "Die Sicht war in dem dichten Rauch stark erschwert", schildert Zielbauer.

Der unter schweren Atemschutz eingerückte Trupp fand schließlich nahe des Balkons die offenbar gestürzte, orientierungslos und benommen wirkende 85-Jährige. Diese wurde ebenso rasch ins Freie gebracht wie der 82-Jährige, den die Feuerwehr wenig später im Bett liegend auffand. "Er hat ebenfalls stark geröchelt und konnte nicht von alleine aufstehen", berichtet Zielbauer. Der Rettungsdienst sowie ein Notarzt versorgten das Ehepaar sofort im Freien.

Die Sandhäuser Feuerwehr konnte sich dann auf das Löschen des Brandherds in der Küche mit einem C-Rohr konzentrieren; die in Bereitschaft stehenden Kameraden aus Nußloch und Walldorf mussten nicht mehr tätig werden. "Trotz derzeit kaum möglicher größerer Übungen hat alles super routiniert geklappt, jeder Handgriff hat gesessen", zeigte sich Zielbauer von seinem Team beeindruckt. Zumal Corona auch beim Einsatz selbst ein Thema war: Von beiden Geretteten waren Infektionen bekannt. An der weiter bewohnbaren Wohnung entstand indes nur wenig Schaden.