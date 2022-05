Sandhausen. (pol/mare/dpa) In einem brennenden Schuppen in Sandhausen ist in der Nacht eine Person ums Leben gekommen. Die Identität der Person sei noch nicht geklärt, teilte die Polizei in Mannheim am Dienstagmorgen mit. Auch die Brandursache sei noch unklar.

Dienstagnacht gegen 1.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Ringstraße nach Sandhausen gerufen. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte waren aus einem Schuppen bereits rund zehn Meter hohe Flammen zu sehen.

Ein Toter bei Schuppen-Brand in Sandhausen - die Fotogalerie























Das Feuer drohte auf Fahrzeuge und Wohngebäude überzugreifen. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz.

Die Feuerwehr konnte den Brand gegen 2 Uhr unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist noch völlig unklar.

Beamte des Kriminaldauerdienstes haben vor Ort die ersten Ermittlungen übernommen. Dabei stießen die Beamten dann auf die Leiche. Zu einem Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnhäuser oder Fahrzeuge kam es dann nicht.