Sandhausen. (dpa/lby/pol) Drei Menschen sind in der Neujahrsnacht bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 bei Sandhausen verletzt worden, darunter ein Kind. Ein 22-Jähriger war mit seinem Auto auf den vorausfahrenden Wagen eines 25-Jährigen gekracht, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. In dem vorderen Auto wurden der Fahrer, dessen 32-jährige Mitfahrerin und ein siebenjähriges Kind leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die genaue Unfallursache stand zunächst nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von knapp 20.000 Euro.