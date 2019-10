Von Werner Popanda

Sandhausen. Was wäre eigentlich, wenn Sandhausen nicht 15.000 Einwohner hätte, sondern 210.000 wie Mainz, 610.000 wie Düsseldorf oder gar 1,06 Millionen wie Köln? Wäre der Kerwezug auch 14, 40 und 70 Mal länger? Und damit eine echte Konkurrenz zu den Rosenmontagszügen in den drei Karnevalshochburgen? Derartige Rechenbeispiele sind gar nicht abwegig, denn der Sandhäuser Umzug zur Kerwe war auch am Samstagnachmittag das, was die Karnevalszüge am Rhein sind: ein enorm farbenfrohes, fantasievoll gestaltetes, abwechslungsreiches und wie jedes Jahr mit Überraschungen zuhauf aufwartendes Festereignis.

Gut, manche Zugteilnehmer setzen eher auf das, was sich in den Vorjahren bewährt hat. Was aber im Fall beispielsweise des Wagens der französischen Partnergemeinde Lège-Cap Ferret auch insofern seinen Vorteil hat, als zumindest bislang niemand auf die Idee gekommen ist, anstelle von Wein ein anderes Getränk an die am Straßenrand stehenden Zugbeobachter zu verteilen. Etwa Cola.

Ebenso gut dürfte sein, dass die Sportler die Vorzüge der von ihnen bevorzugten Sportart präsentieren. So zum Beispiel die Tennisspieler, die Basketballer, die Handballer, die Volleyballer, die Radsportler und noch weitere. Hierfür ist auch genügend Raum auf den Straßen, durch die der Kerwezug unterwegs ist.

Etwas komplizierter ist es bei den Fußballern, denn zum Kicken ist auf besagten Straßen eben nicht genügend Raum. Was den Genuss dieser Auftritte jedoch nicht im Geringsten schmälert, denn dann wird halt einfach fröhlich gehüpft, getanzt und der eine oder andere nette Spruch skandiert. Für Aufsehen respektive Aufhorchen genügt das durchaus und schaden tut es auch niemandem.

Es gibt aber auch Gruppen, die sich jedes Jahr aufs Neue nicht nur etwas ausdenken, sondern auch umsetzen, das schlicht verblüfft. So natürlich das Theaterensemble der Sandhäuser Bühne, von dem man eine tolle Kostümierung auch irgendwie erwarten kann. Gleichfalls immer toll kostümiert sind die jungen und älteren Zugteilnehmer des Türkischen Elternvereins.

Nicht hintenan stehen in dieser Beziehung auch die Kleinen der Kindergärten und die Größeren der Chöre. Den Vogel ab schossen heuer nach viel gehörter Meinung aber zum einen der Sportclub Bernstein, der die Mondlandung vor einem halben Jahrhundert optisch und akustisch gebührend feierte, sowie die Esdo-Aktiven, die sich auch einem Jubiläum widmeten - nämlich dem dreitägigen Woodstock-Festival vor 50 Jahren. Drei Tage Frieden und Musik? Da hat Sandhausen mehr zu bieten, denn die Kerwe dauert vier Tage. Jedenfalls war der Umzug zum Kerweauftakt einer der schönsten der vergangenen Jahre.