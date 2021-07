Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Es galt als Idee mit Modellcharakter, und sie entpuppte sich in den vergangenen Monaten als voller Erfolg: Bereits seit Anfang April impfen fünf ortsansässige Hausarztpraxen im täglichen Wechsel im Walter-Reinhard-Stadion gegen Covid-19. Doch entgegen der ersten Wochen und Monate gibt es jetzt genügend Impfstoff für alle – nur an Abnehmern mangelt es. Wie in ganz Deutschland beobachtet dies auch der Sandhäuser Hausarzt Dr. Matthias Lampert. Die RNZ sprach mit ihm über Impfmüdigkeit, "Verschwörungstheorien" und Solidarität.

"Bis Juni war das wirklich eine interessante Aufgabe", erzählt Lampert, der zu den "im Stadion" impfenden Hausärzten gehört. Seit dem 9. April habe seine Praxis 2250 Impfdosen verabreicht. Zwischenzeitlich hätten bei ihm 300 Impfungen pro Woche stattgefunden. "Jetzt sind es keine 50 mehr pro Woche", bedauert er. "Wir haben fast nur noch Zweitimpfungen, die Erstimpfungen hinken katastrophal hinterher."

Hausarzt Dr. Matthias Lampert. Foto: Alex

So laufe auch der Betrieb im Impfzentrum derzeit eher "schleppend". "Inzwischen bekommt jeder, der zu uns in die Praxis kommt, direkt eine Impfung angeboten", erzählt der Mediziner. Er sei froh, wenn er auch spontan in seiner Praxis impfen könne. "Wenn wir noch mal einen separaten Termin vereinbaren, kann es sein, dass er kurz vorher abgesagt wird." Das Zertifikat für den digitalen Impfpass werde auch in seiner Praxis ausgestellt. "Die Impfung muss ja eh abgerechnet werden, und bei diesem Vorgang ist das nur ein Knopfdruck mehr", weiß der Hausarzt. Innerhalb einer Minute sei die Voraussetzung für den digitalen Nachweis geschaffen.

Ein Problem für ihn und viele Kollegen sei aktuell viel mehr, dass immer wieder einige Impfdosen drohten, zu verfallen. "Wenn der Impfstoff aufgezogen ist, muss er innerhalb von vier Stunden aufgebraucht sein", erklärt Lampert. Gerade erst habe er einige Dosen kurz vor deren Verfallsdatum noch einem befreundeten Arzt in der Heidelberger Bahnstadt gebracht: Quasi in letzter Minute sei das Vakzin dann doch noch in den Armen von Impfwilligen gelandet.

Und woran liegt es, dass das Impftempo insgesamt momentan nachlässt? Zum einen sei das auf sich hartnäckig haltende Falschinformationen zurückzuführen, denen zufolge eine Covid-19-Impfung etwa die Fruchtbarkeit von Frauen beeinträchtige. "Dafür gibt es wirklich keinerlei Hinweise", widerspricht der Mediziner und vergleicht diese Ansichten mit "Verschwörungstheorien". "Es gibt die Ständige Impfkommission, das Robert Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut – da muss niemand anfangen, selbst im Internet zu recherchieren", betont Lampert.

Als zweiten Grund für die Impfmüdigkeit macht er eine fehlende Solidarität in der Bevölkerung aus: "Manchen geht es ein bis zwei Tage nach der Impfung nicht so gut. Leider sind sehr viele nicht bereit, ihr eigenes Wohl unter das Allgemeinwohl zu stellen", meint der Hausarzt, der daran erinnert, dass man mit einer Impfung nicht nur sich selbst schützt.