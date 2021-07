Die Erweiterung des Aldi-Markts in der Gottlieb-Daimler-Straße rückt näher. Foto: Popanda

Sandhausen. (pop) Die "Erweiterung und Nutzungsänderung der Aldi-Filiale Gottlieb-Daimler-Straße 9" behandelte jüngst der Technische Ausschuss des Gemeinderats. Der Aldi-Markt soll durch eine Erweiterung nach Norden in den Bereich der bestehenden Stellplatzanlage eine weitere Gangreihe erhalten. Dadurch würde sich die Verkaufsfläche von 947 auf 1204 Quadratmeter vergrößern, was den Umsatz, so die Schätzung der Bauplaner, von bisher 9 auf künftig 10,8 Millionen Euro steigern würde.

Laut Ortsbaumeister Michael Schirok entspreche das Baugesuch dem Bebauungsplan bis auf den Umstand, dass der Anbau mit einem begrünten Dach versehen werden müsse. Folglich erteilte die Mehrheit der Ausschussmitglieder dem Baugesuch das "gemeindliche Einvernehmen".