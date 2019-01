Sandhausen. (pol/mün) Zum Glück wurde ein 17-jähriger Zweiradfahrer bei einem Unfall am Montagabend in Sandhausen nur leicht verletzt. Der junge Mann war gegen 20 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Dort soll er dann ein geparktes Auto am Fahrbahnrand übersehen haben, berichtet die Polizei.

Bei dem Aufprall wurde er leicht verletzt. Eine Behandlung an der Unfallstelle lehnte der aus Leimen stammende 17-Jährige ab.