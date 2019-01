Von Sabine Hebbelmann

Sandhausen. Es sieht ganz schön wüst aus im Naturschutzgebiet Zugmantel Bandholz. Viele Bäume auf der Sohle der ehemaligen Sandgrube wurden entfernt und der Boden großflächig abgeschoben. "Im ersten Moment haben wir einen Schrecken gekriegt", sagen Spaziergänger. Glücklicherweise ist gerade Pflegemanager Hanspeter Rausch für die Obere Naturschutzbehörde vor Ort, um die Maßnahme zu erläutern. Es sei wichtig, regelmäßig den ursprünglichen offenen Zustand wiederherzustellen, sagt er.

Den Ortstermin hatte der Naturschutzbund (Nabu) Walldorf-Sandhausen ausgemacht, der sich über den massiven Eingriff informieren wollte. Den Umfang der Maßnahme verteidigt Rausch. Die wertvolle Niederungsfläche sei verbuscht gewesen, es gab keine Verbindung zwischen dem südlichen und dem nördlichen Teilgebiet, der Humusaufbau war beträchtlich und die Beschattung für die lichtliebenden Arten zu groß. "Wir haben den Oberboden abgetragen und am Böschungsfuß abgelagert, die bewaldete Insel haben wir freigelegt", so Rausch. Der Dünenbereich sollte vergrößert und eine Zufahrt geschaffen werden. Nun müsse mit Wiedehopfhacken nachgepflegt werden, um die verbliebenen Robinienwurzelstücke zu entfernen.

"Mit dem nördlichen Bereich haben wir erst die Hälfte von dem umgesetzt, was wir vorhaben", berichtet Rausch. 2019 soll der südliche Dünenbereich verbreitert und eine Forstfläche in einen lichten Hutewald umgewandelt werden. Zwischen Offenland und Wald soll ein Übergang geschaffen werden.

Die Kritik an der Art und Weise, wie das Gelände modelliert wurde, kann der Pflegemanager nachvollziehen: "Das sieht ein bisschen aus wie Flurbereinigung im Kaiserstuhl." Wind und Wetter werden die Kanten noch eleganter verziehen, ist er überzeugt. Die umfangreiche Maßnahme konnte in Angriff genommen werden, da die Landesregierung mehr Geld für den Naturschutz zur Verfügung gestellt hat, so Rausch.

Sehr zur Freude von Naturschutzwart Peter Weiser: "Manch einem Besucher des Naturschutzgebietes mag die Maßnahme sehr drastisch erscheinen, im Großen und Ganzen ist es aber ein sinnvoller Eingriff, um die Lebensgemeinschaft in diesem Kleinod zu fördern." In der Vergangenheit hätten die Pflegemaßnahmen nicht ausgereicht. Eine regelmäßige Nachpflege werde nötig sein, um den offenen Zustand zu erhalten. Der örtliche Nabu, der etwa mit seinem Vorsitzenden Wolfgang Högerich sowie Christiane Kranz und Armin Jendrysik vom Nabu-Bezirksverband Rhein-Neckar-Odenwald bei der Begehung dabei ist, werde die weitere Entwicklung verfolgen.

Die Gruppe nahm auch die Aussichtsplattform in Augenschein und erfuhr, dass sie erneuert werden soll. Foto: Hebbelmann.

Auch die Aussichtsplattform - oder besser gesagt: das, was davon übrig ist - nimmt die Gruppe in Augenschein. Sie sei in einem schlechten Zustand und zu sehr exponiert, stellt der Biologe fest und hat bereits Pläne: "Wir wollen eine stabile Plattform bauen." Dafür will er Robinienstämme so weit in den Boden rammen lassen, dass sie noch einen Meter als Brüstung herausragen. Die Plattform soll etwas tiefer gelegt und dafür noch einen Meter vorgezogen werden. Die Gestaltung soll dazu beitragen, dass sich Vögel von den Besuchern nicht gestört fühlen.

Von der ursprünglichen Naturlandschaft am nördlichen Oberrhein sind heute nur noch Relikte übrig. Sekundärlebensräume wie Sand- und Kiesgruben haben es aber dennoch einigen Arten ermöglicht, hier zu überleben. Bevor das Gebiet Zugmantel-Bandholz 1985 als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde, war es eine weitgehend kahle Sandgrube, die bis unter den Grundwasserspiegel ausgebaggert war. Besiedelt war es von einer großen Zahl teilweise höchst seltener Arten: Uferschwalben legten ihre Nester an steileren Abhängen an, Flussregenpfeifer brüteten auf Sandbänken, die grüne Strandschrecke oder verschiedene Dornschrecken hüpften umher, unzählige Laufkäfer, Ameisenlöwen, Wildbienen, Grabwespen und Spinnen lebten auf oder im Sand.

Nach dem Ende des Sandabbaus fehlte die nötige Dynamik. Daniel Raddatz, Leiter des Referats für Naturschutz und Landschaftspflege, erklärt: "Wie ein Wildfluss, der bei Hochwasser Gehölze wegreißt und neue Rohböden schafft, müssen wir mit Landschaftspflegemaßnahmen immer wieder eingreifen, um diese wertvollen Lebensräume zu erhalten." Um die seltenen und konkurrenzschwachen Arten Westliche Dornschrecke, Salzbunge oder das Braune Zypergras auf der Abbausohle zu fördern, seien Bodenverwundungen erforderlich. Andernfalls würde das Gebiet schleichend an Wert verlieren.