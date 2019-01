Von Christoph Moll

Sandhausen. Für diese Fotos gibt es nur einen Ausdruck: Wow! Die Werke der versierten Hobbyfotografen der Sandhäuser Gruppe "Auslöser 83" ließen den Atem der Besucher in der Gemeindebibliothek stocken. Wer keine Gelegenheit hatte, die äußerst attraktive Ausstellung zu besuchen, kann sich an den auf dieser Seite abgedruckten Fotos erfreuen. Die 16 Künstler haben ihre schönsten Werke zur Verfügung gestellt - leider war auf der Seite genügend nicht Platz, um alle zu zeigen. Sehenswert sind sie alle!

Ausstellung von "Auslöser 83" aus Sandhausen - Die Fotogalerie





























Ein farbenfroher Hingucker ist das Foto mit dem Titel "Sonnenblumenfeld in heimischer Region", das Alexander Schneider aus St. Ilgen aufgenommen hat. Es entstand auch in der Nähe des Leimener Stadtteils "im morgendlichen Frühnebel vorbei an Wiesen und Feldern auf dem Weg zum Hardtbach". Eine ganz besondere Atmosphäre wohnt auch dem Bild von Georg Mechle, ebenfalls aus St. Ilgen, inne. Der Titel: "Roter Felsen von Arbatax". Dieser ist eine der großen Attraktionen der Natur an der Ostküste auf Sardinien und besteht aus beeindruckendem roten Porphyr vulkanischen Ursprungs.

Tierisch gut ist auch das Foto von Bernd Steiner aus Sandhausen, das einen Fischotter im Heidelberger Zoo zeigt. Unter den Titel "Make Art great again" - so wie es auf dem abgebildeten Schild steht - hat Eckhard Prinz aus Sandhausen ein Foto gestellt, das in Heidelberg entstand. Weiter weg drückte Harry Laub aus Dossenheim auf den Auslöser seiner Kamera - in Myanmar. Dort lichtete er ein Mädchen vom Volksstamm der Padaung ab.

Ebenfalls weit gereist ist Udo Kübler aus Sandhausen, der in Costa Rica einen Eichelspecht vor die Linse bekam. Auf der Insel Juist fing Jürgen Großpietsch aus Leimen einen traumhaft schönen Sonnenuntergang ein. Den Blick fürs Besondere bewies Claudia Wochlik aus Schwetzingen, die einen Teil eines Oldtimers bei der Autogala im Schlosspark aufnahm.

Etwas aus der Reihe fallen die Fotos von Oliver Fuhrmann und Peter Ziegler aus Leimen. Fuhrmanns Foto mit dem Titel "Verlassene Kegelbahn" zeigt eine vor Jahren verlassene Kegelbahn. Das farbenfrohe Foto von Ziegler verleitet zum mehrfachen Hinschauen. Es entstand beim "World Body Painting Festival" im österreichischen Klagenfurt. Ein Kunstwerk - in mehrfacher Hinsicht.