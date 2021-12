„Boostern statt spreadern“. Mit diesem Slogan bewarb Schönau seine groß angelegte Impfaktion am vergangenen Samstag. Das Motto gilt indessen auch für die anderen Impfangebote in der Region. Foto: Alex

Region Heidelberg. (red) Weihnachten rückt mit großen Schritten näher – steht zum zweiten mal in Folge im Zeichen der Corona-Pandemie. Um die Feiertage im Familienkreis mit etwas weniger Sorge verbringen zu können, setzen viele auf einen höheren Schutz durch eine Auffrischungsimpfung. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach der ersehnten Spritze. Nachfolgend gibt die RNZ eine Übersicht über die Impfaktionen rund um Heidelberg, soweit diese Aktionen der Redaktion gemeldet wurden. Natürlich sind vielerorts auch Erstimpflinge willkommen.

> In Bammental folgt auf die Aktion "Bammental boostert" vor einigen Wochen nun der zweite Anlauf unter dem Titel "Coming home for Impfen". Erneut impft Dr. Sönke Müller mit dem Bammentaler Notarztteam im Foyer der Elsenzhalle, diesmal am Samstag, 18. Dezember, ab 15 Uhr. Angesprochen werden Personen, deren Grundimmunisierung mit den Impfstoffen von Moderna oder Biontech mehr als fünf bis sechs Monate oder mit den Impfstoffen von Astrazeneca und Johnson & Johnson vier bis sechs Monate zurückliegt. Ebenso willkommen sind alle Genesenen, deren Erkrankung oder erste Impfung nach der Genesung länger als sechs Monate her ist, sowie Erst- und Zweitimpfungen. Als Impfstoff kommen 600 Dosen Moderna zum Einsatz für Personen über 30 Jahre. Für Personen zwischen 18 und 30 Jahren stehen 70 Dosen Biontech zur Verfügung. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail mit Name, Adresse, Geburtsdatum und Angabe, wann die letzte Impfung war, an biontech@bammental.de oder moderna@bammental.de abhängig vom jeweiligen Impfstoff. Nur mit bestätigtem Termin wird geimpft.

Zudem kommt in der Elsenztalgemeinde weiter ein mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises immer montags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 18 Uhr in die Elsenzhalle. Es werden jeweils 200 Dosen der Vakzine von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson verimpft. Eine Anmeldung ist nötig und laut Landratsamt zwei Wochen vor dem jeweiligen Termin möglich unter Telefon 0 62 21 / 5 22 18 81 oder unter https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin

> In Dossenheim kommt ein Impfteam am 29. Dezember in die Mühlbachhalle. Von 10 bis 16 Uhr werden hier Erst-, Zweit- und Drittimpfungen vorgenommen. Das Mindestalter beträgt zwölf Jahre. Über 30-Jährige erhalten den Impfstoff Moderna, jüngere Personen bekommen Biontech. Anmeldungen werden im Rathaus unter Telefon 0 62 21 / 86 51 11 angenommen.

> In Eppelheim wird aus der Rudolf-Wild-Halle am 19. Dezember ein Impfzentrum: Oliver Steinkrüger, Inhaber der Apotheke im Ärztehaus, und die in Eppelheim lebende Ärztin Nadine Talas haben mit ihrer Idee einer großen Impfaktion bei der Stadt offene Türen eingerannt. Rund 600 Dosen des Vakzins Moderna für über 30-Jährige und 50 Dosen von Biontech für Jüngere stehen für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen zur Verfügung. Diese sind nur mit Terminbuchung möglich unter www.eppelheim.de/impfung oder diese Woche unter Telefon 0 62 21 / 79 44 01 zu folgenden Zeiten: Dienstag von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 16 bis 18 Uhr, Donnerstag von 18 bis 20 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr.

> In Leimen werden immer dienstags, donnerstags und sonntags zwischen 8 und 18 Uhr in der "Alten Fabrik" im Stadtteil St. Ilgen in der Theodor-Heuss-Straße 41 je 200 Dosen verimpft. Die Aktion wird vom mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises mit den Vakzinen von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson durchgeführt. Eine Anmeldung ist nötig unter Telefon 0 62 21 / 5 22 18 81 oder unter https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin

> In Lobbach sind keine Plätze mehr frei für die Impfaktion am Mittwoch, 15. Dezember, von 10 bis 16 Uhr mit einem mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises in der Maienbachhalle. Es werden 100 Erst- Zweit- und Drittimpfungen angeboten.

Unsere fortlaufend aktualisierte Übersicht über die Impftermine in der Region finden sie unter: www.rnz.de/impftermine.