Ein Prachtexemplar: Der Weihnachtsbaum am OEG-Bahnhof in Dossenheim ist zwölf Meter hoch und stammt aus dem Odenwald. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Jetzt funkelt es auch in den Städten und Gemeinden rund um Heidelberg wieder. Aber nicht nur die Weihnachtsbeleuchtung stimmt auf das große Fest ein, sondern auch mindestens ein großer Christbaum in jedem Ort. Und da schauen die Bürger ganz genau hin: Ist er groß genug? Auch schnurgerade gewachsen? Und dazu noch schön beleuchtet? Das macht auch die RNZ und wollte auch in diesem Jahr wissen, wie hoch die von den Kommunen aufgestellten Weihnachtsbäume in der Region sind.

Hintergrund > Wie hoch sind die Christbäume in der Region? Das wollte die RNZ auch in diesem Jahr wissen und fragte bei den Städten und Gemeinden rund um Heidelberg nach. Bei den folgenden Angaben handelt es sich um den jeweils größten Baum in einem Ort, der aufgestellt wurde (in Klammern die [+] Lesen Sie mehr > Wie hoch sind die Christbäume in der Region? Das wollte die RNZ auch in diesem Jahr wissen und fragte bei den Städten und Gemeinden rund um Heidelberg nach. Bei den folgenden Angaben handelt es sich um den jeweils größten Baum in einem Ort, der aufgestellt wurde (in Klammern die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr – in Gaiberg gab es 2018 keinen Baum). Alle Angaben in Meter. > 1.Dossenheim(OEG-Bahnhof)12 (+2,0) > 2.Leimen (Kreisel Ilgener Str.)11 (+1,0) Lobbach11 (+6,0) (Loury-Platz in Lobenfeld und Dorfbrunnen in Waldwimmersbach) Wiesenbach(Rathaus) 11 (+1,0) > 5.Bammental (Rathaus)10 (+3,0) Heiligkreuzsteinach10 (+4,0) (Karl-Brand-Platz) Meckesheim (Rathaus) 10 (-1,0) Sandhausen(Ferret-Platz)10 (+1,0) Spechbach(Turnhalle) 10 (+1,5) > 10.Eppelheim (Wild-Halle)9,5 (+/-0) > 11.Mauer(Heid’sches Haus)9 (+1,0) > 12.Neckarsteinach8 (-2,0) (Kreuzung im Stadtzentrum) > 13.Nußloch (Lindenplatz)7,5 (+1,5) > 14.Neckargemünd7 (+1,0) (Mückenloch Dorfmitte) > 15.Schönau(Rathaus) 6,5 (+0,5) > 16.Gaiberg (Ortsmitte)6 ( ––– ) > 17.Wilhelmsfeld(Rathaus) 5,5 (+1,0)

Auffällig ist, dass die Bäume im Vergleich zum vergangenen Jahr im Schnitt um etwa einen Meter „gewachsen“ sind. War der durchschnittliche Christbaum im vergangenen Jahr noch 8,09 Meter hoch, so sind es nun 9,06 Meter. Der kleinste Baum steht auch dieses Jahr mit 5,50 Meter in Wilhelmsfeld. Die größte Bäume standen im vergangenen Jahr in Meckesheim und dessen Ortsteil Mönchzell mit jeweils elf Metern. Dieser Titel geht dieses Jahr allerdings nach Dossenheim, wo der Baum am dortigen Bahnhofsplatz noch einmal einen Meter höher ist.

„Wir nehmen diesen schönen Titel an und freuen uns“, sagt Dossenheims Bürgermeister David Faulhaber. „Es war aber gar nicht das Ziel, uns an einem Wettbewerb zu beteiligen.“ Wichtiger als die Größe sei, dass der Baum einfach gut aussieht, sagt Faulhaber: „Wir wollen damit der Vorfreude auf Weihnachten Ausdruck verleihen.“

Beate Busch vom Bauamt der Gemeinde berichtet, dass die Nordmanntannen am Bahnhofsplatz und am Rathaus in diesem Jahr aus Buchen im Odenwald stammen. Die Prachtexemplare haben jeweils 800 Euro gekostet. Ausgesucht wurden sie von Forstarbeiter Wolfgang Gutfleisch und Jürgen Gestoehl von der Gemeindeverwaltung. „Auswahlkriterien waren ein schöner Wuchs und Mindesthöhen von zehn Metern für den Bahnhofsplatz sowie acht bis neun Meter für das Rathaus“, erklärt Busch und fügt augenzwinkernd hinzu: „Und grün sollte er sein.“ Jeweils etwa zehn Lichterketten mit einer Länge von jeweils zehn Metern und mit knapp 100 Lämpchen lassen die Bäume erstrahlen. Dass es kaum Rückmeldungen von Bürgern gibt, zeige, dass die Bäume gefallen. Die Zeiten, zu denen die Weihnachtsbäume aus dem Dossenheimer Wald kamen, sind seit einigen Jahren vorbei. „Wir haben kaum noch Bäume, die sich eignen“, sagt Busch.

In Wilhelmsfeld ahnt Wolfgang Hör beim Anruf der RNZ schon, um was es geht: „Wir haben wie jedes Jahr wieder den größten Baum, oder?“, scherzt der Chef des örtlichen Bauhofs. Obwohl das Bäumchen am Rathaus dieses Jahr einen Meter größer ist, reicht es nicht, um den letzten Platz zu verlassen. „Da wir aber 300 Meter hoch liegen, haben wir aber doch den höchsten Baum der Region“, schmunzelt Hör. Der Bauhofchef meint, dass die Größe allein nicht entscheidend ist: „Schön muss er sein“, sagt er. Die Bürger seien jedenfalls zufrieden.

Da sich die Bäume aus dem Wald der Gemeinde nicht eignen, werden die Tannen von einer Plantage im hessischen Odenwald gekauft. Kleinere Bäume hätten den Vorteil, dass sie weniger Geld kosten und leichter zu transportieren seien, sagt Hör. Außerdem könne man sie von einer Leiter aus schmücken und spare sich die Miete von rund 200 Euro für einen Hubsteiger. Und die Sicherungsmaßnahmen seien nicht so umfangreich: „Bei einem Sturm sind wir froh, wenn der Baum nicht so groß ist.“ In der Heidelberger Bahnstadt war kürzlich ein hoher Baum wegen einer Windböe umgefallen.