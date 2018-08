Heiligkreuzsteinach. (aham) Knapp 30 Grad und kein fließendes Wasser: So lässt sich der Tag zusammenfassen, den die Hilsenhainer und Bärsbacher hinter sich haben. Denn am gestrigen Mittwoch hatte ein Rohrbruch die Wasserversorgung in den beiden Ortsteilen von Heiligkreuzsteinach mit insgesamt rund 450 Einwohnern lahmgelegt.

Luftige Höhenlage und grüne Wälder hin oder her: Den Heiligkreuzsteinachern geht es derzeit auch nicht viel besser als dem Rest der Region. In der Nacht waren die Temperaturen auf 23 Grad "runtergeklettert". Und während die Odenwälder versuchten, irgendwie zu schlafen, gab die Wasserhauptleitung den Geist auf. 400 bis 500 Liter kühles Nass flossen im Ortsteil Lampenhain unter der Oberdorfstraße durch ein Loch im Rohr.

Dieser nächtliche Wasserverbrauch fiel auch dem Zweckverband Eichelberg auf. Denn auch wenn Heiligkreuzsteinach eine eigene Wasserversorgung hat, so wird die Obergemeinde - also die Ortsteile Vorderheubach, Lampenhain, Bärsbach und Hilsenhain - vom Zweckverband versorgt. "Wir haben den Rohrbruch dann auch schnell gefunden", berichtete Ingenieur Erich Schulz. "In der Oberdorfstraße ist das Wasser schon aus der Straße gekommen."

Bei der aktuellen Trockenheit ist das dann doch recht auffällig. Das verloren gegangene Wasser sei aber kein Problem, versicherte der Ingenieur auf RNZ-Nachfrage. Es stamme aus den Tiefbrunnen von Schriesheim und Weinheim und dort gebe es noch keinen gravierenden Mangel.

Nichtsdestotrotz musste für die Reparatur das Wasser abgestellt werden. Kurioserweise sollten die Bärsbacher und Hilsenhainer davon betroffen sein - obwohl der Rohrbruch in Lampenhain war. Das liege daran, erklärte Wassermeister Wolfgang Fath, dass der Wasserrohrbruch hinter der Leitungsabzweigung in die benachbarten Ortsteile lag.

Mit der Feuerwehr habe er die Bärsbacher und Hilsenhainer noch am Morgen informiert. Die Betroffenen hätten noch Zeit gehabt, sich Wasser abzufüllen, betonte der Wassermeister. Zudem wurden offizielle Wasserstellen am Lampenhainer Feuerwehrhaus und am Rathaus in Heiligkreuzsteinach eingerichtet. Das Kuriose: Kein Mensch nutzte dieses Angebot. Eine Hilsbacherin erklärte: "Mir hat das Wasserabstellen nicht wehgetan, ich war bei der Arbeit."

Pünktlich zum Feierabend konnte dann auch schon wieder Entwarnung gegeben werden. Nach der Reparatur und nachdem die Leitungen durchgespült worden waren floss das kühle Nass wieder aus allen Hähnen.