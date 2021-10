Mückenloch. (pol/lyd) Am heutigen Montagnachmittag kam es in zwischen 15.48 Uhr und 17 Uhr aus noch unbekannter Ursache zu einer Unterbrechung der Stromversorgung in Teilen der Gemeinden Mückenloch, Dilsberg und Spechbach, teilt die Polizei mit. Durch den Energieversorger konnte die Stromversorgung um 17 Uhr wieder hergestellt werden.